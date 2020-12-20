Появилось 44 центра допризывной подготовки и 11 кадетских училищ. Что реализовали после Всебелорусского собрания в 2016 году?

Никуда и без дисциплины. Без внимания тогда не оставили систему начальной военной подготовки. Пришли к выводу, что допризывная подготовка в Беларуси сейчас недостаточно эффективна. А это не что иное, как призыв к действию.

Сергей Бобриков, председатель республиканского совета «Белорусского союза офицеров»:

Мне посчастливилось быть на всех Всебелорусских собраниях, а выступать – только на прошедшем. Многое изменилось с 2016 года, у нас появились кадетские училища, их 11, у нас появилось 44 центра допризывной подготовки.

Сейчас, по данным Министерства образования, с января следующего года будут вводиться 1900 должностей руководителей военно-патриотического воспитания в школах. Это очень большое подспорье и директору школы, и преподавателям. Необходимо будет пересматривать деятельность центров допризывной подготовки, потому что появилось большое количество людей, которые будут непосредственно преподавать этот предмет. Возможно, этот разговор тоже будет на собрании, которое будет.