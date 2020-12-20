Появилось 44 центра допризывной подготовки и 11 кадетских училищ. Что реализовали после Всебелорусского собрания в 2016 году?
Новости Беларуси. О Беларуси на мировом рынке и решении внутренних вопросов. Страна накануне важнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Никуда и без дисциплины. Без внимания тогда не оставили систему начальной военной подготовки. Пришли к выводу, что допризывная подготовка в Беларуси сейчас недостаточно эффективна. А это не что иное, как призыв к действию.
Сергей Бобриков, председатель республиканского совета «Белорусского союза офицеров»:
Мне посчастливилось быть на всех Всебелорусских собраниях, а выступать – только на прошедшем. Многое изменилось с 2016 года, у нас появились кадетские училища, их 11, у нас появилось 44 центра допризывной подготовки.
Сейчас, по данным Министерства образования, с января следующего года будут вводиться 1900 должностей руководителей военно-патриотического воспитания в школах. Это очень большое подспорье и директору школы, и преподавателям. Необходимо будет пересматривать деятельность центров допризывной подготовки, потому что появилось большое количество людей, которые будут непосредственно преподавать этот предмет. Возможно, этот разговор тоже будет на собрании, которое будет.
В очередной исторический раз делегаты принесли в общую копилку идей более полутора сотен конкретных предложений. Главная цель – улучшение жизни, но с ремаркой за счет роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. В приоритетах инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь.
Подводить итоги года сейчас как никогда кстати, до начала новой страницы всего ничего, менее двух недель. Принято и о планах грядущих думать на год ближайший. А масштабнее – на грядущую пятилетку – подумаем коллегиально уже в начале 2021-го. И не просто подумаем, а зададим курс на развитие.
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