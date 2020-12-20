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Появилось 44 центра допризывной подготовки и 11 кадетских училищ. Что реализовали после Всебелорусского собрания в 2016 году?

20 декабря 2020 17:05
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Новости Беларуси. О Беларуси на мировом рынке и решении внутренних вопросов. Страна накануне важнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

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Никуда и без дисциплины. Без внимания тогда не оставили систему начальной военной подготовки. Пришли к выводу, что допризывная подготовка в Беларуси сейчас недостаточно эффективна. А это не что иное, как призыв к действию.

Появилось 44 центра допризывной подготовки и 11 кадетских училищ. Что реализовали после Всебелорусского собрания в 2016 году?-1

Сергей Бобриков, председатель республиканского совета «Белорусского союза офицеров»:
Мне посчастливилось быть на всех Всебелорусских собраниях, а выступать – только на прошедшем. Многое изменилось с 2016 года, у нас появились кадетские училища, их 11, у нас появилось 44 центра допризывной подготовки.

Сейчас, по данным Министерства образования, с января следующего года будут вводиться 1900 должностей руководителей военно-патриотического воспитания в школах. Это очень большое подспорье и директору школы, и преподавателям. Необходимо будет пересматривать деятельность центров допризывной подготовки, потому что появилось большое количество людей, которые будут непосредственно преподавать этот предмет. Возможно, этот разговор тоже будет на собрании, которое будет.

Появилось 44 центра допризывной подготовки и 11 кадетских училищ. Что реализовали после Всебелорусского собрания в 2016 году?-4

В очередной исторический раз делегаты принесли в общую копилку идей более полутора сотен конкретных предложений. Главная цель – улучшение жизни, но с ремаркой за счет роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. В приоритетах инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь.

Подводить итоги года сейчас как никогда кстати, до начала новой страницы всего ничего, менее двух недель. Принято и о планах грядущих думать на год ближайший. А масштабнее – на грядущую пятилетку – подумаем коллегиально уже в начале 2021-го. И не просто подумаем, а зададим курс на развитие.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Кристина Федорович # Сергей Бобриков # Фотофакт

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