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«Чтобы жили надеждами». Что пожелали настоятели храмов Ивья перед Новым годом?

20 декабря 2020 16:56
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Новости Беларуси. В Ивье, небольшом городке Гродненской области, из века в век рядом живут католики, православные, мусульмане и иудеи. Четырем конфессиям даже памятный знак посвятили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но еще теснее переплелись они в жизни. И это только для туристов в диковинку. Местные не удивляются, если, скажем, православный священник заглядывает на службу в костел. Православная община там самая молодая. А вот татарская – напротив. Ивье негласно называют татарской столицей Беларуси. Мечеть на улице Советской (и это символично, ведь даже коммунисты ее не закрыли) – одна из главных мусульманских святынь в Беларуси.

«Чтобы жили надеждами». Что пожелали настоятели храмов Ивья перед Новым годом?-1

Ксендз Ян Гавецкий, настоятель костела Святых апостолов Петра и Павла:
Напэўна, з пажаданнямі, каб ужо знікла гэтая пандэмія, якая ўнесла так многа ізаляцыі паміж людзьмі самымі блізкімі, роднымі. Нават сёння бабуля са слязамі казала, што ўнукі не едуць, баяцца.

«Чтобы жили надеждами». Что пожелали настоятели храмов Ивья перед Новым годом?-4

Таму, каб найхутчэй знікла гэтая пандэмія, каб найхутчэй аздаравілася сітуацыя ў нашай краіне, каб Бог блаславіў нас і адарыў усімі патрэбнымі ласкамі. Перш за ўсё узаемнай любоўю.

«Чтобы жили надеждами». Что пожелали настоятели храмов Ивья перед Новым годом?-7

Отец Вячеслав Пашкевич, настоятель храма в честь Святого мученика младенца Гавриила Белостокского:
Все ждут с таким отчаянием, быстрее бы пришел новый год и пришли новые надежды. Надежда это тоже дар Божий.

«Чтобы жили надеждами». Что пожелали настоятели храмов Ивья перед Новым годом?-10

Я призываю прихожан и всем желаю, чтобы действительно жили надеждами на то, чтобы в первую очередь была благость и духовный мир в наших душах и чтобы при возможности, а возможностей у каждого человека предостаточно, могли подарить хорошее слово, какое-то дело, помощь, молитву, любовь, ласку своим близким и родным.

«Есть примеры, когда муж – мусульманин, жена – православная». Как в Ивье бок о бок живут люди разных вероисповеданий (читайте далее).

# Церковь # общество # Ксендз Ян Гавецкий # Отец Вячеслав Пашкевич # Фотофакт

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