«Чтобы жили надеждами». Что пожелали настоятели храмов Ивья перед Новым годом?
Новости Беларуси. В Ивье, небольшом городке Гродненской области, из века в век рядом живут католики, православные, мусульмане и иудеи. Четырем конфессиям даже памятный знак посвятили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но еще теснее переплелись они в жизни. И это только для туристов в диковинку. Местные не удивляются, если, скажем, православный священник заглядывает на службу в костел. Православная община там самая молодая. А вот татарская – напротив. Ивье негласно называют татарской столицей Беларуси. Мечеть на улице Советской (и это символично, ведь даже коммунисты ее не закрыли) – одна из главных мусульманских святынь в Беларуси.
Ксендз Ян Гавецкий, настоятель костела Святых апостолов Петра и Павла:
Напэўна, з пажаданнямі, каб ужо знікла гэтая пандэмія, якая ўнесла так многа ізаляцыі паміж людзьмі самымі блізкімі, роднымі. Нават сёння бабуля са слязамі казала, што ўнукі не едуць, баяцца.
Таму, каб найхутчэй знікла гэтая пандэмія, каб найхутчэй аздаравілася сітуацыя ў нашай краіне, каб Бог блаславіў нас і адарыў усімі патрэбнымі ласкамі. Перш за ўсё узаемнай любоўю.
Отец Вячеслав Пашкевич, настоятель храма в честь Святого мученика младенца Гавриила Белостокского:
Все ждут с таким отчаянием, быстрее бы пришел новый год и пришли новые надежды. Надежда – это тоже дар Божий.
Я призываю прихожан и всем желаю, чтобы действительно жили надеждами на то, чтобы в первую очередь была благость и духовный мир в наших душах и чтобы при возможности, а возможностей у каждого человека предостаточно, могли подарить хорошее слово, какое-то дело, помощь, молитву, любовь, ласку своим близким и родным.
«Есть примеры, когда муж – мусульманин, жена – православная». Как в Ивье бок о бок живут люди разных вероисповеданий (читайте далее).