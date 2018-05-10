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«Всё идет по плану». В Минске начали прокладывать новый тоннель метро

10 мая 2018 19:01
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Новости Беларуси. Метростроители начали прокладывать новый тоннель от будущей станции «Вокзальная» до «Ковальской слободы», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Всё идет по плану». В Минске начали прокладывать новый тоннель метро -1

Делают это с помощью специальной машины по имени «Алеся». Скоро купят еще одну такую, и заработает она через год. До этого «Алеся» трудилась на тоннеле между станциями метро «Вокзальная» и «Юбилейная площадь». И справилась с заданием быстрее, чем планировалось.

«Всё идет по плану». В Минске начали прокладывать новый тоннель метро -4

Леонид Стухальский, генеральный директор УП «Минскметрострой»:
Применяли краны и крупными блоками перевозили машины, что позволило сократить на полмесяца сборку щита. На некоторых станциях идет монтаж электрооборудования. Заказчик занимается закупкой систем безопасности. Все идет по плану. Я думаю, что к 2019 году, когда мы завершим строительство, у него все оборудование будет лежать на складах и мы смонтируем его и запустим.

«Всё идет по плану». В Минске начали прокладывать новый тоннель метро -7

Первые поезда по третьей линии метро пойдут через два года. Всего же запустят 14 станций, между которыми будут курсировать и составы без машинистов. Кроме того, остановки оборудуют защитными экранами, исключающими падение человека.

«Всё идет по плану». В Минске начали прокладывать новый тоннель метро -10

«Всё идет по плану». В Минске начали прокладывать новый тоннель метро -12

# Минское метро # общество # Леонид Стухальский # Фотофакт

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