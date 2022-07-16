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Классика у ратуши. В Минске продолжается музыкальный сезон

16 июля 2022 09:15
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Новости Беларуси. Классика у ратуши и фильмы под открытым небом. Музыкально-туристический сезон продолжается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Классика у ратуши. В Минске продолжается музыкальный сезон-1

16 июля можно отправиться в тематическую экскурсию, которая расскажет об истории Верхнего города. Можно будет даже спуститься в подвалы бывшей церкви Святого Духа. На Площади Свободы до 17:00 читателей ждет библиотека под открытым небом, а на арт-террасе до 22:00 будут показывать фильмы.

Классика у ратуши. В Минске продолжается музыкальный сезон-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
У стен ратуши пройдет мероприятие нашего музыкального театра, где будут как музыкальные композиции, так и песни в исполнении ведущих артистов театра. Думаю, что будет очень интересно, занимательно. Мы ожидаем всех у себя на площадке, чтобы получить заряд бодрости и хорошее настроение.

Классика у ратуши. В Минске продолжается музыкальный сезон-7

Музыкально-туристический сезон в Минске начался с приходом лета и продлится до 17 сентября.

# Концерт в Минске # общество # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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