Классика у ратуши. В Минске продолжается музыкальный сезон

Новости Беларуси. Классика у ратуши и фильмы под открытым небом. Музыкально-туристический сезон продолжается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 июля можно отправиться в тематическую экскурсию, которая расскажет об истории Верхнего города. Можно будет даже спуститься в подвалы бывшей церкви Святого Духа. На Площади Свободы до 17:00 читателей ждет библиотека под открытым небом, а на арт-террасе до 22:00 будут показывать фильмы.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

У стен ратуши пройдет мероприятие нашего музыкального театра, где будут как музыкальные композиции, так и песни в исполнении ведущих артистов театра. Думаю, что будет очень интересно, занимательно. Мы ожидаем всех у себя на площадке, чтобы получить заряд бодрости и хорошее настроение.