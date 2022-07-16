Новости Беларуси. На «Славянском базаре» стартует конкурс молодых исполнителей и с размахом будет отмечен День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, в каком порядке участники выйдут на сцену. Откроет концертную программу исполнительница из Латвии Агния Бусила. А вот наша представительница, Анна Трубецкая, выйдет на сцену под номером 11. В первый день конкурсанты должны исполнить славянский хит. За Гран-при поборются вокалисты из 14 стран. Возглавляет жюри народная артистка России Лариса Долина.

Людмила Домбровская, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Молдова):

Для меня «Cлавянский базар» это как определенная высшая ступень в моей творческой карьере. Здесь совершенно другой уровень. Это международный конкурс. Здесь очень много стран, очень много талантов.

Агния Бусила, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Латвия):

Ожидаю от «Славянского базара» получить удовольствие, завести больше друзей и просто кайфовать.