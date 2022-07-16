Новости Беларуси. На «Славянском базаре» стартует конкурс молодых исполнителей и с размахом будет отмечен День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На «Славянском базаре» стартует конкурс молодых исполнителей и с размахом будет отмечен День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известно, в каком порядке участники выйдут на сцену. Откроет концертную программу исполнительница из Латвии Агния Бусила. А вот наша представительница, Анна Трубецкая, выйдет на сцену под номером 11. В первый день конкурсанты должны исполнить славянский хит. За Гран-при поборются вокалисты из 14 стран. Возглавляет жюри народная артистка России Лариса Долина.
Людмила Домбровская, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Молдова):
Для меня «Cлавянский базар» это как определенная высшая ступень в моей творческой карьере. Здесь совершенно другой уровень. Это международный конкурс. Здесь очень много стран, очень много талантов.
Агния Бусила, участница XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Латвия):
Ожидаю от «Славянского базара» получить удовольствие, завести больше друзей и просто кайфовать.
Внимание к юным талантам будет приковано и на Дне молодежи, который 16 июля отмечают в Витебске. Пройдут опен-эйры, открытые диалоги. Программа будет насыщенная на протяжении всего дня. Кроме этого, продолжаются уличные перформансы, театральные выступления, работает город мастеров.
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