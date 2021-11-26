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Захарова о применении силы к беженцам: ожидаем от Польши привлечения к ответственности всех замешанных в этом лиц

26 ноября 2021 07:34
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Москва призывает Варшаву прекратить применять силу в отношении беженцев на белорусско-польской границе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя применение польскими военными и полицией водометов и слезоточивого газа против безоружных людей, женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Захарова о применении силы к беженцам: ожидаем от Польши привлечения к ответственности всех замешанных в этом лиц-1

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Призываем польскую сторону предпринять все необходимые меры для прекращения неправовых, силовых действий в отношении людей, которые пришли туда точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений. Они страдают от нехватки продовольствия, тяжелых погодных условий. Россия ожидает от Польши проведения досконального и заслуживающего доверия расследования всех имевших место эксцессов подобного рода, а также привлечения к ответственности всех замешанных в этом должностных лиц.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Мария Захарова # Фотофакт

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