Захарова о применении силы к беженцам: ожидаем от Польши привлечения к ответственности всех замешанных в этом лиц

Москва призывает Варшаву прекратить применять силу в отношении беженцев на белорусско-польской границе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя применение польскими военными и полицией водометов и слезоточивого газа против безоружных людей, женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Призываем польскую сторону предпринять все необходимые меры для прекращения неправовых, силовых действий в отношении людей, которые пришли туда точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений. Они страдают от нехватки продовольствия, тяжелых погодных условий. Россия ожидает от Польши проведения досконального и заслуживающего доверия расследования всех имевших место эксцессов подобного рода, а также привлечения к ответственности всех замешанных в этом должностных лиц.

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