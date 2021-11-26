Игорь Петришенко провёл приём граждан в Пинске

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти. В Пинске прием граждан провел вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержать бизнес-инициативу школы-интерната для особенных детей – с такой просьбой обратился директор Молотковичской вспомогательной школы-интерната для детей с психофизическими особенностями. Сегодня там обучаются почти 200 детей. Половина – сироты. Для ребят создали швейную и мебельную мастерские. Воспитанники выпускают свою продукцию и готовы ее продавать. Созданное руками особенных детей не уступает по качеству, но конкурировать на рынке на равных им сложно. Директор школы-интернета для социализации воспитанников предлагает запустить социальное производство. Игорь Петришенко идею поддержал и предложил разработать пилотный проект.

Вячеслав Изотов, директор Молотковичской вспомогательной школы-интерната: Чтобы мы могли оказывать поддержку благодаря полученной прибыли ребятам и выпускникам в трудной жизненной ситуации, открывать новые рабочие места для выпускников, для инвалидов. Помогать выпускникам, которые получают от государства прекрасное жилье, но входят они практически в голые стены.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это действительно интересное предложение, связанное с социализацией, с адаптацией людей. Наша задача – всех социализировать, и все должны трудиться на благо своих людей и страны.

После приема граждан вице-премьер посетил одно из крупнейших промышленных предприятий Пинска «Полесье» – это компания по производству верхнего трикотажа, пряжи и домашнего текстиля. Сегодня здесь работают почти 1 500 человек, и, несмотря на финансовые сложности, предприятию нужно помочь выйти из кризиса. Стратегия уже выработана.