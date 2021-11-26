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Как туристу вернуть деньги за несостоявшуюся путёвку? Рассказывает адвокат

26 ноября 2021 06:49
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Пандемия часто вносит свои коррективы в наши планы, в том числе на отдых. И вот, казалось бы, путевка на руках, чемоданы собраны, но беда пришла откуда не ждали. Либо закрылись границы, либо ПЦР оказался положительным. Что делать?

Как туристу вернуть деньги за несостоявшуюся путёвку? Рассказывает адвокат-1

Алена Букланова, специалист по туризму:
При заключении договора мы советуем туристам заключать в обязательном порядке страховой полис от невылета. Если турист ее не заключил, тогда это вызывает большие сложности. Потому что ПЦР-тест сдается за 48 часов, и за 24 часа маленькая вероятность продать авиаперелет и за сутки до заезда договориться с отелем, чтобы он не выставлял штрафные санкции.

Как туристу вернуть деньги за несостоявшуюся путёвку? Рассказывает адвокат-4

Избежать такого неприятного сюрприза поможет страховка. Если накануне вы узнали о положительном ПЦР-тесте, действовать нужно быстро.

Как туристу вернуть деньги за несостоявшуюся путёвку? Рассказывает адвокат-7

Алена Букланова:
Турист приходит в офис, пишет заявление на аннуляцию, указывает причину, если есть страховой полис от невылета, подключается страховая компания, если его нет, тогда ваш турагент работает напрямую с оператором. По срокам возвратов – это сроки разные, как правило, их устанавливает сам оператор, это может быть и в течение 3 месяцев, и 5-6 месяцев.

Что делать в случае, если турфирма отказывает вам возвращать деньги? Порядок действий будет следующий.

Как туристу вернуть деньги за несостоявшуюся путёвку? Рассказывает адвокат-10

Людмила Асиевская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
При отмене тура не по вине туриста туристическая компания обязана произвести возврат денежных средств. Для этого туристу необходимо направить заявление, в котором просить расторгнуть договор на оказание туристических услуг и произвести возврат денежных средств. В случае отказа турист имеет право обратиться в суд с исковым заявлением аналогичного содержания.

Как туристу вернуть деньги за несостоявшуюся путёвку? Рассказывает адвокат-13

Вакцинация расширяет границы для отдыха. Но о мерах безопасности все равно забывать не стоит. А если не хотите рисковать, отправляйтесь в путешествия по Беларуси. В нашей стране найдется немало мест, которые стоит посетить.

# Туризм # общество # Алена Букланова # Людмила Асиевская # Юлия Пашкевич # Фотофакт

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