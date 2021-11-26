Как туристу вернуть деньги за несостоявшуюся путёвку? Рассказывает адвокат

Пандемия часто вносит свои коррективы в наши планы, в том числе на отдых. И вот, казалось бы, путевка на руках, чемоданы собраны, но беда пришла откуда не ждали. Либо закрылись границы, либо ПЦР оказался положительным. Что делать?
Пандемия часто вносит свои коррективы в наши планы, в том числе на отдых. И вот, казалось бы, путевка на руках, чемоданы собраны, но беда пришла откуда не ждали. Либо закрылись границы, либо ПЦР оказался положительным. Что делать?
Алена Букланова, специалист по туризму:
При заключении договора мы советуем туристам заключать в обязательном порядке страховой полис от невылета. Если турист ее не заключил, тогда это вызывает большие сложности. Потому что ПЦР-тест сдается за 48 часов, и за 24 часа маленькая вероятность продать авиаперелет и за сутки до заезда договориться с отелем, чтобы он не выставлял штрафные санкции.
Избежать такого неприятного сюрприза поможет страховка. Если накануне вы узнали о положительном ПЦР-тесте, действовать нужно быстро.
Алена Букланова:
Турист приходит в офис, пишет заявление на аннуляцию, указывает причину, если есть страховой полис от невылета, подключается страховая компания, если его нет, тогда ваш турагент работает напрямую с оператором. По срокам возвратов – это сроки разные, как правило, их устанавливает сам оператор, это может быть и в течение 3 месяцев, и 5-6 месяцев.
Что делать в случае, если турфирма отказывает вам возвращать деньги? Порядок действий будет следующий.
Людмила Асиевская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
При отмене тура не по вине туриста туристическая компания обязана произвести возврат денежных средств. Для этого туристу необходимо направить заявление, в котором просить расторгнуть договор на оказание туристических услуг и произвести возврат денежных средств. В случае отказа турист имеет право обратиться в суд с исковым заявлением аналогичного содержания.
Вакцинация расширяет границы для отдыха. Но о мерах безопасности все равно забывать не стоит. А если не хотите рисковать, отправляйтесь в путешествия по Беларуси. В нашей стране найдется немало мест, которые стоит посетить.