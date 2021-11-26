Как туристу вернуть деньги за несостоявшуюся путёвку? Рассказывает адвокат

Пандемия часто вносит свои коррективы в наши планы, в том числе на отдых. И вот, казалось бы, путевка на руках, чемоданы собраны, но беда пришла откуда не ждали. Либо закрылись границы, либо ПЦР оказался положительным. Что делать?

Алена Букланова, специалист по туризму: При заключении договора мы советуем туристам заключать в обязательном порядке страховой полис от невылета. Если турист ее не заключил, тогда это вызывает большие сложности. Потому что ПЦР-тест сдается за 48 часов, и за 24 часа маленькая вероятность продать авиаперелет и за сутки до заезда договориться с отелем, чтобы он не выставлял штрафные санкции.

Алена Букланова:

Турист приходит в офис, пишет заявление на аннуляцию, указывает причину, если есть страховой полис от невылета, подключается страховая компания, если его нет, тогда ваш турагент работает напрямую с оператором. По срокам возвратов – это сроки разные, как правило, их устанавливает сам оператор, это может быть и в течение 3 месяцев, и 5-6 месяцев.

Что делать в случае, если турфирма отказывает вам возвращать деньги? Порядок действий будет следующий.