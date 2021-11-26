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Беженцы подняли бунт в польском лагере для мигрантов

26 ноября 2021 07:18
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Новости Польши. Польский режим продолжает бесчинствовать в отношении беженцев. Причем не только на границе, но и у себя в стране. Из-за нечеловеческого отношения мигранты, содержащиеся в центре временного содержания в Любушском воеводстве, подняли бунт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беженцы подняли бунт в польском лагере для мигрантов-1

Сотни человек пытались прорваться через заграждения, скандируя, что их цель – Германия, и просили освободить их. На место прибыли более 500 полицейских и дополнительные наряды пограничников. До стычек с охраной дело не дошло.  

Беженцы подняли бунт в польском лагере для мигрантов-4

По сообщению полиции, центр хорошо охраняется и защищен несколькими заборами. В лагере содержатся около 600 человек. В основном это беженцы из Ирака и Афганистана. Причиной бунта стала информация о депортации группы мигрантов, которые не соответствуют условиям для получения права на жительство.  

# Беженцы # Фотофакт

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