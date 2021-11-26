Беженцы подняли бунт в польском лагере для мигрантов

Новости Польши. Польский режим продолжает бесчинствовать в отношении беженцев. Причем не только на границе, но и у себя в стране. Из-за нечеловеческого отношения мигранты, содержащиеся в центре временного содержания в Любушском воеводстве, подняли бунт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни человек пытались прорваться через заграждения, скандируя, что их цель – Германия, и просили освободить их. На место прибыли более 500 полицейских и дополнительные наряды пограничников. До стычек с охраной дело не дошло.