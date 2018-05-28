«В этом районе детская инфраструктура слабая»: почему администрация Заводского района Минска запретила предпринимателю ставить аттракционы?

Новости Беларуси. В 2018 году, как и много лет назад, весна вновь вдохнула жизнь в минские парки. Включив зелёный свет и посетителям и бизнесменам, которые занимаются сезонным бизнесом, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

И лишь индивидуальный предприниматель Артём Семёнов, обладатель ярких горок и батутов, чувствует себя на этом празднике жизни чужим и обездоленным.

Артём Семёнов, индивидуальный предприниматель:

В этом районе детская инфраструктура слабая. Ничего нет. Только то, что я открыл. Но не дают работать мне по непонятным ответам администрации. Проработал 3 недели, после чего пришел исполком.

Сказали – Вы не можете здесь стоять.



Артем утверждает, это тот редкий случай, когда по сезонному бизнесу серьёзно бьют не погодные завихрения, а чиновники. Более того, установку аттракционов предприниматель согласовывал с владельцами торгового центра и исправно платил аренду. Вся документация у продавца впечатлений в порядке.

Имеются и сертификаты, подтверждающие безопасность. Сегодня молодой человек недоумевает, в каком месте его прокатили. Артём Семёнов:

У меня стояла надувная горка, батут, 5 машинок и 3 гироскутера. Дети приходят в хорошем настроении. Если даже у них нет денег, могу закрыть на это глаза, пусть попрыгают. Он пускал воспитанников детского дома на аттракционы бесплатно, исправно платил налоги, работал честно и планировал ещё долго заниматься любимым делом. Но сегодня администрацией Заводского района рядом с торговым центром работать Артёму запрещено.

Кстати, на фоне откровенно слабой детской развлекательной инфраструктуры в квартале, это решение выглядит весьма странно. Чем обусловлены радикальные меры к малому бизнесу, который в стране обычно поддерживают всеми силами?Владимир Наумович, первый заместитель главы администрации Заводского района г. Минска:Размещение аттракциона на газонах в соответствии с законодательством невозможно. Собственник за изменением целевого назначения площадки, предоставленной ему для обслуживания торгового объекта, в администрацию не обращался. Также за модернизацией существующей площадки, чтобы ее заасфальтировали, и сделать ее пригодной для размещения аттракционов, также не обращался. Поэтому

оснований на то, чтобы аттракцион мог там находиться нет.

Пристальное внимание к сезонным аттракционам появилось после трагических случаев. Начиная с 2012, традиционно летом в стране переворачиваются надувные детские горки с большим количеством детей.

После ЧП в Новополоцке 4-летний малыш был экстренно госпитализирован.

2015 год: в Горках пострадавших оказалось 9 человек. С переломами и ушибами всех доставили в больницу.

2016 год: в парке Челюскинцев вагончик аттракциона насмерть сбил администратора.

Кстати, в Минске 46% каруселей уже отработало нормативный срок. Их собираются заменить к 2020 году. Но что делать Артёму, у которого всё оборудование прошло проверку и сертификацию.