Надувной аттракцион ветром подбросило в воздух и носило по двору в Горках: пострадали 9 детей

Новости Беларуси. Игры довели до больницы. В райцентре Горки батуты, установленные в обычном спальном районе, неожиданно превратились в экстремальные аттракционы. Тяжелые надувные конструкции в один момент подхватил ветер и несколько минут гонял с места на место, сметая все на своем пути. На батутах находились 9 детей. Обошлось без жертв, однако все получили травмы различной степени тяжести.

Для многодетной семьи Бранцевич из Горок безобидные, на первый взгляд, развлечения на аттракционах закончились в больничной палате. 4-летняя Полина и 10-летняя Алёна играли на гигантском надувном батуте во дворе своего дома, когда внезапно аттракцион перевернулся.

Ольга Бранцевич, мама пострадавших детей:

Дети посыпались с высоты 3-этажного дома.

5-классница Лиза Тутенько до сих пор не может оправиться от увиденного. Девочка с ужасом вспоминает, как в одно мгновение надувной батут буквально полетел по двору.

Лиза Тутенько, пострадавшая:

Я была возле батута, а сестричка – на батуте. И потом поднялся либо ветер, либо батут лопнул (я сама не поняла), но мы вдвоем взлетели в воздух.

Всего при падении с аттракциона различные травмы получили 9 детей в возрасте от 2,5 до 10 лет.

У шестерых маленьких пациентов множественные ушибы и ссадины. Трое получили травмы посерьезнее. Ближе к полуночи врачи приняли решение троих пострадавших перевезти в областную больницу.

Александр Жилин, главный врач Горецкой центральной районной больницы:

Детям оказана уже необходимая медицинская помощь, принимаются необходимые манипуляции и меры для облегчения их каких-то физических страданий, в том числе психологическая помощь. Лечение продолжается и будет все сделано для того, чтобы у детей наступило скорейшее выздоровление.

Как оказалось, надувные аттракционы в Горки привез предприниматель из Быхова.

Владимир Лазакович уверяет: техническое состояние этих батутов никакого опасения не вызывало.

Владимир Лазакович, предприниматель:

Устанавливаются батуты по всем техническим правилам. Были закреплены. Приезжал я сюда и в прошлом году, целый год работал. Я сам не ожидал, что такое может получиться.

Светлана Браницкая, заместитель председателя Горецкого райисполкома:

Размещение аттракционов именно по улице Вокзальной в этом микрорайоне не было согласовано с районными службами. И ответственность за размещение, за использование всех средств лежит полностью на предпринимателе.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело. Предприниматель на данный момент задержан.

К слову, озвученная версия ЧП — резкий порыв ветра, говорят родители пострадавших детей, довольно сомнительна. Ведь вес одного из батутов практически как легковое авто-малолитражка — почти полтонны. Скорее всего, надувной аттракцион просто лопнул. Следователи сейчас выясняют, все ли было по правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.