«Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку

Новости Беларуси. От ремонта во дворе до поддержки инклюзивных арт-проектов. Программа малых грантов стартует в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От ремонта во дворе до поддержки инклюзивных арт-проектов. Программа малых грантов стартует в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Граждане обращаются к депутатам не только с проблемами, но и предложениями, например, обустроить детскую площадку. Некоторые из них реализуют совместными усилиями. Теперь шансов воплотить проекты в жизнь будет еще больше.
Игровые комплексы ничем не уступают водной феерии по накалу эмоций, уверяют жители этих близлежащих домов в Могилеве. На месте старого неисправного фонтана во дворе они обустроили детскую площадку.
Создание этого сквера – тоже инициатива самих жителей. Реализовать идеи помогли местные Советы депутатов.
Татьяна Журко, жительница Могилева:
Мы красили, помогали, сажали деревья, привозили с дачи цветы. Тут была плодотворная работа.
Елена Илющенко, жительница Могилева:
Собственными силами, тоже приложили очень большой вклад в эту площадку.
Уже шесть лет работает Могилевская областная ассоциация депутатов. Предложения от людей поступают сюда из маленьких деревень и городов. Парковки, стоянки, детские площадки, клумбы – в 2020 году вместе реализовали 30 проектов.
Анатолий Матюлин, председатель Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов:
Определяют, что сделать на свои средства, конечно же, местные Советы депутатов. Они определяют приоритет, что в первую очередь необходимо сделать, какую-то детскую площадку. Все зависит, конечно, от того, насколько люди организованы для реализации этого проекта. Есть люди, которые желают, чтобы у них была сделана та самая детская площадка. А есть люди, которые принимают участие, организовывают ее реализацию.