«Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку

Новости Беларуси. От ремонта во дворе до поддержки инклюзивных арт-проектов. Программа малых грантов стартует в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане обращаются к депутатам не только с проблемами, но и предложениями, например, обустроить детскую площадку. Некоторые из них реализуют совместными усилиями. Теперь шансов воплотить проекты в жизнь будет еще больше.

Игровые комплексы ничем не уступают водной феерии по накалу эмоций, уверяют жители этих близлежащих домов в Могилеве. На месте старого неисправного фонтана во дворе они обустроили детскую площадку.

Создание этого сквера – тоже инициатива самих жителей. Реализовать идеи помогли местные Советы депутатов.

Татьяна Журко, жительница Могилева:

Мы красили, помогали, сажали деревья, привозили с дачи цветы. Тут была плодотворная работа.

Елена Илющенко, жительница Могилева:

Собственными силами, тоже приложили очень большой вклад в эту площадку.

Уже шесть лет работает Могилевская областная ассоциация депутатов. Предложения от людей поступают сюда из маленьких деревень и городов. Парковки, стоянки, детские площадки, клумбы – в 2020 году вместе реализовали 30 проектов.