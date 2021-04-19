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«Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку

19 апреля 2021 21:21
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Новости Беларуси. От ремонта во дворе до поддержки инклюзивных арт-проектов. Программа малых грантов стартует в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку-1

Граждане обращаются к депутатам не только с проблемами, но и предложениями, например, обустроить детскую площадку. Некоторые из них реализуют совместными усилиями. Теперь шансов воплотить проекты в жизнь будет еще больше.

«Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку-3

Игровые комплексы ничем не уступают водной феерии по накалу эмоций, уверяют жители этих близлежащих домов в Могилеве. На месте старого неисправного фонтана во дворе они обустроили детскую площадку.

«Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку-5

Создание этого сквера – тоже инициатива самих жителей. Реализовать идеи помогли местные Советы депутатов.

«Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку-7

Татьяна Журко, жительница Могилева:
Мы красили, помогали, сажали деревья, привозили с дачи цветы. Тут была плодотворная работа.

«Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку-9

Елена Илющенко, жительница Могилева:
Собственными силами, тоже приложили очень большой вклад в эту площадку.

«Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку-11

Уже шесть лет работает Могилевская областная ассоциация депутатов. Предложения от людей поступают сюда из маленьких деревень и городов. Парковки, стоянки, детские площадки, клумбы – в 2020 году вместе реализовали 30 проектов.

«Сажали деревья, привозили с дачи цветы». Жители Могилёва вместе обустроили сквер и детскую площадку-13

Анатолий Матюлин, председатель Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов:
Определяют, что сделать на свои средства, конечно же, местные Советы депутатов. Они определяют приоритет, что в первую очередь необходимо сделать, какую-то детскую площадку. Все зависит, конечно, от того, насколько люди организованы для реализации этого проекта. Есть люди, которые желают, чтобы у них была сделана та самая детская площадка. А есть люди, которые принимают участие, организовывают ее реализацию.

# Государственная социальная политика

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