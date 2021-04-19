Алексей Голиков: хвалёная демократия имеет не только кажущиеся плюсы, но и достаточно весомые минусы

Новости Беларуси. Авторская рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ. На очередную деликатную тему, на этот раз о демократии толпы, рассуждает блогер Алексей Голиков.

Алексей Голиков, блогер:

В бытовом представлении демократия – это метод коллективного принятия решений. Участники в равной степени влияют на исход процесса или его отдельные стадии. В более расширенном и научном понимании демократия бывает прямой и представительной. Есть типы и виды демократий и даже попытки объяснить, что такое демократия и откуда она возникла. Теории демократии – их пытались объяснить Аристотель, Джон Локк, Шарль Луи де Монтескье и многие другие мыслители. Суть же демократии сводится к одному: равное право на управление. Демократия – это метод самоуправления, придуманный человеком, а человек несовершенен, ему свойственно ошибаться. Потому-то та самая хваленая демократия имеет не только кажущиеся плюсы, но и достаточно весомые минусы.

Алексей Голиков:

Дойдем и до них, но прежде представлю свою теорию возникновения демократии. Лично я считаю, что демократия – это дьявольский происк. Можете не соглашаться и даже не верить, но примерно шесть тысяч лет назад в Эдемском саду Дьявол подошел к безгрешным людям и сказал: «Вкусите от дерева познания добра и зла и станете как боги!» Заметьте, путем обмана Дьявол предложил позицию равенства – стать как боги, ими не являясь. Человек нарушил единственную заповедь «не вкушать» и стал смертным. Вот к чему привела попытка творения стать равным Творцу.

Алексей Голиков:

В свое время Дьявол тоже был повержен на Землю за такую же попытку стать большим, чем есть на самом деле. Вывод в этой части тезиса очевиден: демократия – это инструмент реализации гордыни. Посмотрите на напыщенных Прокопьева, Макара, Латушко. Послушайте их речи и посылы – этого достаточно, чтобы понять: не имея веса и сути, люди пытаются подняться на уровень выше не путем труда и смысла, а путем требования признания их более породистыми, чем они являются. Я разделяю взгляды, что наше общество, как и в принципе весь мир, устроено по божьим законам мирозданья иерархично. У нас у каждого есть положение в обществе, функции и задачи. Именно они определяют наше место, статус и влияние на принятие решений. Помните, в одном из университетов студент-выскочка пытался криком обесценить статус преподавателя? Потом извинялся, но вдумайтесь: животная дикость, в основе которой – демократия.

Алексей Голиков:

Наше поверхностное понимание демократии вредит в первую очередь нам, ведь не секрет, что демократия – суть диктатура толпы большинства, где все обезличены – стадо, серая масса. Во всех странах власть никогда не разговаривает с толпой, а жестоко подавляет ее животные действия. Стадо управляется исключительно кнутом. Не нравится слово стадо? В таком случае мне не нравятся животные действия толпы. Мне не нравится замена естественного противоестественным. Нет, мужеложство было со времен создания мира, только тогда это было грехом и постыдным явлением. За это явление были сожжены Содом и Гоморра. Не верите в существование этой истории, тогда вспомните случай, когда на побережье Индийского океана скорость волны достигала 500 километров в час и за один день погибли около 230 тысяч человек. Конец 2004 года. Сегодня мужеложство стало гомосексуализмом и нормой. Дьявольская демократия узаконивает однополые браки. У меня на работе коллега, мужик в возрасте 40 лет, однополые браки уже считает нормой.

Алексей Голиков:

Но почему же в последнее время термин «демократия» стал настолько модным и желанным? Почему бытует мнение о необходимости стать демократичными? Не знаю. И не знаю лишь потому, что как совместить слово демократия, что значит равенство и конкуренция, что значит соперничество и состязательность? Если все равны, то к чему конкуренция? Если демократия более совершенный механизм самоуправления, то почему применяются блокировки Twitter целых президентов, почему силой захватываются Капитолии? Если кухарка, комик и полководец равны перед государственным управлением, то не напоминает ли вам это равенство безликий, стадный хаос?

Алексей Голиков:

Мне – напоминает. Я человек достаточно скептичный, и в моем понимании, если что-то стимулируется, то это кому-то нужно. Вдумайтесь, демократия толпы порождает хаос в государстве и ослабляет механизм управления и поддержания порядка в интересах народа. Примеров более чем достаточно. Комик Зеленский до сих пор с помощью демократии не может остановить войну на Донбассе, а будучи диктатором давно бы остановил. Ему не нужно было бы слушать мнение глухой толпы, у которой нет понимания последствий и, главное, ответственности за принятие решений. Гордон в интервью с рэпером Серегой диалог с оппонентом привел как аналогию демократии, мол, с разными мнениями обсуждаем мирно. Так никто не против обсуждения, но Гордон – манипулятор-конъюнктурщик. Во-первых, наши беглые не готовы вести диалог, а только требовать – это диктат. Во-вторых, Гордон забыл, что он, обсуждая в отеле нечто, не принимает решения по изменению порядка в самом отеле и не несет за это ответственности.