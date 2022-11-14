В изделии от GNL вы будете единственной в такой шубке! Посмотрите, что предлагает этот белорусский бренд

Доброе утро. Добро пожаловать в наш магазин, меховой салон GNL, который находится в торговом центре «Столица», на верхнем уровне.

Ирина Козырева, начальник управления по пошиву и реализации изделий из натурального меха ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» бренда GNL:

На ресепшене вас встречает продавец-консультант, который может дать информацию по всем изделиям, которые вас заинтересуют.

Предусмотрено очень удобное место для покупателей, где можно просто посидеть, получить правильную консультацию продавца о том, как носить изделие, как его хранить. Кроме того, мы предусмотрели и место, чтобы принимать заказы от покупателей на индивидуальный пошив.

Бренд GNL – это бренд, который означает «Гениальное. Национальное. Любимое». У нас собственное производство и свое зверхозяйство.

Классическая линейка, разные цвета, модели. Есть более спокойные, светлые цвета – сапфир, белый, серго. И есть более яркие. Есть крашеная норка, есть натуральный цвет. Много моделей – жакеты, куртки, пальто.

Эти изделия мы изготавливаем в одном экземпляре. Это взрыв цвета, эмоций, разные идеи, соединение меха, разные цвета, фактура. Здесь можно посмотреть и длинные изделия, и курточки «автоледи», и изделия более классического варианта в модных цветах.

Светлана Иванова, заместитель начальника управления по пошиву и реализации изделий из натурального меха, дизайнер ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» бренда GNL:

При изготовлении меховых изделий бренда GNL наши специалисты используют мех стриженой норки. Изделие получается легким, невесомым, демисезонным. Изюминкой дизайн-центра GNL является изготовление авторских дизайнерских изделий, которые выполняются только в единственном экземпляре.

Перед вами модель, выполненная в технике меховой интарсии. В данной модели сочетается целая палитра ярких цветов. Тем не менее изделие выглядит образно, стильно и цельно. Обладательница такого изделия может быт уверена, что она будет единственная во всем мире.

В наших магазинах вы можете найти не только классическую линейку меховых изделий, но и изделия для праздничного выхода. Изделие выполнено из меха норки, цвет – крестовка отбеленная. Это изделие декорировано мехом песца, что придает ему неотразимую роскошь.

Мы представляем классическое пальто суперудобного кроя в ярком алом цвете. В таком изделии любая девушка не останется незамеченной.

Наш ассортимент состоит не только из норковых шубок. Также у нас присутствуют изделия из меха лисицы и песца. Это и куртки, и жилеты, пальто, полупальто.