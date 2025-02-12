Премьер-министр Таиланда поздравила Лукашенко с победой на выборах

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления по случаю победы на президентских выборах. Самые добрые пожелания крепкого здоровья, а Беларуси дальнейшего процветания и развития адресовала премьер-министр Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пхетхонгтхан Чинават, премьер-министр Королевства Таиланд:

От имени правительства и народа Королевства Таиланд имею честь выразить Вашему Превосходительству мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания Президентом Республики Беларусь. Я искренне надеюсь, что при Вашем непосредственном участии Таиланд и Беларусь будут и далее укреплять двусторонние отношения и откроют новые возможности для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.