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Премьер-министр Таиланда поздравила Лукашенко с победой на выборах

12 февраля 2025 16:57
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В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления по случаю победы на президентских выборах. Самые добрые пожелания крепкого здоровья, а Беларуси дальнейшего процветания и развития адресовала премьер-министр Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Таиланда поздравила Лукашенко с победой на выборах-2

Пхетхонгтхан Чинават, премьер-министр Королевства Таиланд:
От имени правительства и народа Королевства Таиланд имею честь выразить Вашему Превосходительству мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания Президентом Республики Беларусь. Я искренне надеюсь, что при Вашем непосредственном участии Таиланд и Беларусь будут и далее укреплять двусторонние отношения и откроют новые возможности для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

# Беларусь-Таиланд # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Выборы в Беларуси

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