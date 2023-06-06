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В Эстонии зафиксировали рекордный спад производства

06 июня 2023 12:23
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Новости Эстонии. В Эстонии зафиксирован рекордный спад производства. Как сообщил Департамент статистики, только за месяц предприятия страны снизили выпуск продукции более чем на 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии зафиксировали рекордный спад производства-1

В деревообрабатывающей промышленности производство рухнуло на 24 %, не лучше обстоят дела и в других отраслях. В энергетике этот уровень упал до 22 %, на 13 – в машиностроении. На этом фоне пока лучше всего выглядит производство продуктов питания. Выпуск продовольствия в стране сократился лишь на 1,5 %.

# Кризис в ЕС # общество # Новости Эстонии # Фотофакт

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