В Эстонии зафиксировали рекордный спад производства

Новости Эстонии. В Эстонии зафиксирован рекордный спад производства. Как сообщил Департамент статистики, только за месяц предприятия страны снизили выпуск продукции более чем на 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деревообрабатывающей промышленности производство рухнуло на 24 %, не лучше обстоят дела и в других отраслях. В энергетике этот уровень упал до 22 %, на 13 – в машиностроении. На этом фоне пока лучше всего выглядит производство продуктов питания. Выпуск продовольствия в стране сократился лишь на 1,5 %.