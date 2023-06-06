«Нам не стыдно показать технологии». 450 компаний участвуют в выставке «Белагро»

Новости Беларуси. Внимание развитию такой стратегической для государства отрасли, как АПК, позволяет нашей стране обеспечивать продовольственную независимость. В то время как международные организации прогнозируют все большему количеству стран голодное будущее, Беларусь более чем на 100 % покрывает потребности по многим позициям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие достижения отрасли представлены на международной специализированной выставке «Белагро». Она сегодня открылась на территории индустриального парка «Великий камень». Демонстрационные показы техники, широкая линейка оборудования и продовольствия – форум собрал не только белорусских производителей, но и зарубежных партнеров. Участие принимают 450 компаний из 10 стран. Отдельными экспозиционными блоками представлены предприятия 14 регионов России.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Любая выставка, в частности наша выставка «Белагро», конечно, это прежде всего позиционирование тех технологических возможностей, которые у нас в республике есть. И нам не стыдно показать технологии в производстве тракторного, машинного парка, технологии в производстве прицепной техники, выставляем наших высокопродуктивных животных, проводим достаточно хорошие конкурсы. В частности выбираем, как всегда, ежегодно лучшую молочную корову.