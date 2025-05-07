Что значит быть патриотом Беларуси? В НАН провели опрос

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси проводил телефонный опрос. Мы в своем исследовании ставили задачу, что такое патриот, патриотизм, какие факторы, которые составляют само это понятие, что люди вкладывают в это понятие. Мы, опять же, видим, что доминируют такие категории, как жить, работать в Беларуси, уважение к государственной символике, к истории Беларуси, готовность защищать свою страну. О чем говорят эти данные? Они говорят об очень позитивной и важной тенденции, что патриотизм у нас социальный, что он включает в себя такие понятия, как традиционные ценности, культура и историческая память.