Прямой эфир

Что значит быть патриотом Беларуси? В НАН провели опрос

07 мая 2025 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Что значит быть патриотом Беларуси? В НАН провели опрос -2

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси:
Институт социологии Национальной академии наук Беларуси проводил телефонный опрос. Мы в своем исследовании ставили задачу, что такое патриот, патриотизм, какие факторы, которые составляют само это понятие, что люди вкладывают в это понятие. Мы, опять же, видим, что доминируют такие категории, как жить, работать в Беларуси, уважение к государственной символике, к истории Беларуси, готовность защищать свою страну. О чем говорят эти данные? Они говорят об очень позитивной и важной тенденции, что патриотизм у нас социальный, что он включает в себя такие понятия, как традиционные ценности, культура и историческая память.

Что значит быть патриотом Беларуси? В НАН провели опрос -4

Александр Посталовский:
Мы видим в тех же западных государствах, когда условный псевдопатриотизм… В той же Германии реваншистские настроения после Первой мировой войны привели к активизации фашистской идеологии. Бывает региональный, условный местечковый патриотизм, который трансформируется в радикальный национализм. Можно привести примеры государств Прибалтики, та же Украина, конфликт с русскоязычным населением. То есть у нас в этом плане абсолютно здоровый и именно социальный патриотизм.

# Опрос # Социологический опрос # Государственная политика # Григорий Азаренок

Другие новости рубрики

Все новости
Орша номинирована на почётное звание СНГ «Город трудовой славы»
07 мая 2025 17:37

Орша номинирована на почётное звание СНГ «Город трудовой славы»

Как православная церковь отпразднует День Великой Победы? Ответил настоятель храма
07 мая 2025 17:32

Как православная церковь отпразднует День Великой Победы? Ответил настоятель храма

Почему Вечный огонь не гаснет – вот как устроена уникальная советская технология
07 мая 2025 17:31

Почему Вечный огонь не гаснет – вот как устроена уникальная советская технология