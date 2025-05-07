День работников радио, ТВ и связи – в профессиональный праздник рассказываем, как делают контент

День работников радио, телевидения и связи 7 мая мир отмечает уже 130 лет. Изначально он зарождался как День радио. Позднее стал официальным днем работников всех отраслей связи. Сегодня его отмечают все, кто монтирует, снимает, работает в кадре, сидит за режиссерскими пультами, гримирует, озвучивает и формирует содержание выпусков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За каждым нашим эфиром стоит работа огромной команды. И круг специалистов, для которых 7 мая – особенный день, год от года растет. Телевизионщики не часто показывают эфирный бэкстейдж, студийное закулисье, но сегодня тот самый повод. Алина Мычко – как зарождался контент.

Впервые позывные белорусского телевидения прозвучали 1 января 1956 года. Из этого здания на Коммунистической, 6 вышел в эфир первый выпуск отечественных новостей. Сегодня по этому адресу располагаются редакции ведущих национальных телеканалов, в том числе и СТВ. Наш телеканал начал вещание в 2001-м. Стартовали с выпуска столичных новостей. Но уже через четыре года расширили географию на целую страну. Сегодня мы одни из лидеров медиарынка.

Последняя пятилетка для белорусских медиа стала периодом глобальной трансформации. Не только в технической части – существенно обновился и контент. СМИ стали жестче, откровеннее, критичнее. На экраны выходят новые ток-шоу, программы, реалити и проекты.

Алина Мычко, корреспондент:

Несмотря на развитие технологий и популярность интернета, телевидение сохраняет свою аудиторию. Этот канал получения информации возглавляет рейтинг популярности СМИ у белорусов. Согласно данным последних научных исследований, его предпочитают более половины наших граждан.

Оправдать высокое доверие и ожидания зрителей – для любого телеканала задача номер один. Время требует от медиатворцов креативного подхода, свежих идей и инициатив. В начале этого сезона наш телеканал дополнил «Информационный вечер» – теперь о последних новостях рассказывает дуэт телеведущих в огромной студии в 300 квадратных метров.

Без внимания не остаются и интернет-площадки. Только за 4 месяца 2025-го YouTube-канал СТВ собрал более 550 миллионов просмотров. Обновляется и контент. Полюбившиеся зрителям проекты «Рецепт настоящего белоруса», «Есть девчонка одна», «Азаренок: напрямую» и «По существу» набирают десятки тысяч просмотров. Телевидение будет жить долго, а команда – это все! Гендиректор СТВ о достижениях канала и знаковых проектах. Читать здесь.

Будущих журналистов готовит профильный факультет БГУ. Некоторые студенты с непростой телевизионной кухней знакомы не только в теории.

Полина Тарасевич, студентка факультета журналистики Белорусского государственного университета:

На данный момент я работаю радиоведущей. Уже работаю два года. И могу с полной уверенностью сказать, что это то дело, которым я и хочу в дальнейшем заниматься.

Студенты не просто получают навыки работы с текстом, но и осваивают азы создания мультимедийного контента, видеомонтажа, аудиопродакшена и работы с цифровыми платформами. Для этого на журфаке созданы студии, оснащенные самым современным оборудованием. Аналогичное используют крупнейшие телекомпании страны.