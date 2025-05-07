Ветеран научился играть на скрипке в партизанском отряде и продолжает в свои 97! Невероятная история

В свои 97 он играет на скрипке и в деталях помнит каждое задание. Ветеран Семен Олещик из Дрогичинского района в годы Великой Отечественной войны был юным разведчиком-связным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В партизанский отряд 14-летнего подростка приняли за находчивость и бесстрашие: владел немецким языком и мог выпутаться из самой сложной ситуации даже тогда, когда с врагом сталкивался лицом к лицу. Уроки мужества преподает и по сей день, встречаясь с подрастающим поколением.

В свои 97 Семен Олещик играет на скрипке и на слух подбирает мелодию. В глазах – мальчишечий задор. Особому навыку обучили в партизанской школе разведчиков в годы войны.

Семен Олещик, участник Великой Отечественной войны:

Кто что выберет – и я выбрал скрипку. Инструмент требует систематической работы: один миллиметр – уже другой звук. Школа 347-я разведчиков – там я получил это знание.

Бесценное в 2025-м: ветеран Великой Отечественной войны – в школьном классе. Рассказывает, как рисковали собой, как добывали данные для партизан, как повзрослели за несколько первых часов войны, как научились любить жизнь, несмотря на то, что чудовищно страшно. Ради родных, ради своей малой родины нужно было быть храбрым. Долгое время Семену Петровичу запрещали рассказывать о своем прошлом разведчика: считалось опасным. Предатели могли оказаться вокруг. Откровенно заговорил спустя время. Сегодня – очередной урок мужества для шестиклассников.

Егор Мисюрко, учащийся Антопольской средней школы имени Н. Т. Шиша:

Такими людьми надо гордиться, что остались, что они несут память об этом страшном событии.

Полина Ткаченко, учащаяся Антопольской средней школы имени Н. Т. Шиша:

Мы можем свободно общаться, передвигаться, а в его детство у него был голод, холод. И мы сейчас не слышим тех пуль, взрывов, которые он пережил.