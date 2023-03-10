«Рождаются уже новые идеи». Ольга Чемоданова посетила конференцию «Вклад женщины в развитие государства»

Новости Беларуси. Освоение бизнеса, развитие промышленности и обеспечение национальной безопасности. Роль женщины в развитии государства 10 марта обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конференция собрала порядка 600 участниц.

Встречу разделили на два этапа. Утром посетили тематические секции в различных учреждениях города. В дружеской атмосфере минчанки поделились творческими планами и секретами успеха. А ближе к вечеру в формате открытого диалога обсуждалась роль женщин в формировании новой мировой повестки и построении стабильного, безопасного будущего.

Диана Железняк, главный специалист отдела идеологической работы Минского областного управления МЧС Беларуси:

Заседание нашей секции уже прошло. И это очередной раз подчеркнуло, что женщины в погонах сегодня представлены во всех ведомствах, они проявляют и реализовывают себя на самых ответственных направлениях и, безусловно, являются частью национальной безопасности. При этом успевая оставаться женственными, красивыми и внимательными к своим семьям и своим деткам.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

«Вклад женщины в развитие государства: тенденции и перспективы». Мы уже чувствуем, насколько атмосферно люди обмениваются мнениями. Конечно же, очень много знакомств. И, безусловно, рождаются уже новые идеи. И сегодня мы сможем услышать на нашей большой такой площадке много предложений, инициатив по абсолютно различным сферам жизнедеятельности общества.