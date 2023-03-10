Прямой эфир

«Рождаются уже новые идеи». Ольга Чемоданова посетила конференцию «Вклад женщины в развитие государства»

10 марта 2023 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Освоение бизнеса, развитие промышленности и обеспечение национальной безопасности. Роль женщины в развитии государства 10 марта обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конференция собрала порядка 600 участниц.   

«Рождаются уже новые идеи». Ольга Чемоданова посетила конференцию «Вклад женщины в развитие государства»-1

Встречу разделили на два этапа. Утром посетили тематические секции в различных учреждениях города. В дружеской атмосфере минчанки поделились творческими планами и секретами успеха. А ближе к вечеру в формате открытого диалога обсуждалась роль женщин в формировании новой мировой повестки и построении стабильного, безопасного будущего.  

«Рождаются уже новые идеи». Ольга Чемоданова посетила конференцию «Вклад женщины в развитие государства»-4

Диана Железняк, главный специалист отдела идеологической работы Минского областного управления МЧС Беларуси:  
Заседание нашей секции уже прошло. И это очередной раз подчеркнуло, что женщины в погонах сегодня представлены во всех ведомствах, они проявляют и реализовывают себя на самых ответственных направлениях и, безусловно, являются частью национальной безопасности. При этом успевая оставаться женственными, красивыми и внимательными к своим семьям и своим деткам.  

«Рождаются уже новые идеи». Ольга Чемоданова посетила конференцию «Вклад женщины в развитие государства»-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
«Вклад женщины в развитие государства: тенденции и перспективы». Мы уже чувствуем, насколько атмосферно люди обмениваются мнениями. Конечно же, очень много знакомств. И, безусловно, рождаются уже новые идеи. И сегодня мы сможем услышать на нашей большой такой площадке много предложений, инициатив по абсолютно различным сферам жизнедеятельности общества.  

«Рождаются уже новые идеи». Ольга Чемоданова посетила конференцию «Вклад женщины в развитие государства»-10

По мнению экспертов, такой формат работы наиболее эффективен. Именно в открытом диалоге рождаются новые идеи и обсуждаются шаги по преодолению той или иной проблемы.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Женщины Беларуси # общество # Диана Железняк # Ольга Чемоданова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не война же идёт на территории Беларуси». Лукашенко о том, что должно стать ключевым для правительства
10 марта 2023 17:32

«Не война же идёт на территории Беларуси». Лукашенко о том, что должно стать ключевым для правительства

Для вида разрезают туши и продают. В КГК рассказали о псевдомясокомбинатах
10 марта 2023 17:27

Для вида разрезают туши и продают. В КГК рассказали о псевдомясокомбинатах

Лукашенко подписал Указ «О призыве офицеров запаса на военную службу»
10 марта 2023 17:15

Лукашенко подписал Указ «О призыве офицеров запаса на военную службу»