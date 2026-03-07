Прощание с Владимиром Каризной прошло в Доме литератора

В Доме литератора сегодня, 7 марта, прощались с человеком, чье имя навсегда вплетено в историю нашей страны. 5 марта не стало народного поэта Беларуси, члена Союза писателей Владимира Каризны. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдать дань памяти великому поэту пришли коллеги, неравнодушные почитатели таланта и государственные деятели. Владимира Каризну многие знают как автора слов одного из главных символов суверенитета нашей Родины. Текст государственного гимна он написал в 2002 году, переработав прежнюю версию с учетом веяний времени. Всего же перу Владимира Каризны принадлежит более 200 песен, которые исполняли «Сябры», «Бяседа» и другие известные музыкальные коллективы.

Леонид Захлевный, художественный руководитель ансамбля «Бяседа»: У него песенная душа, у него слух, он чувствовал этот жанр, и с ним легко было работать. У меня с ним написано и вокальные циклы, и хоровые произведения. Но в основном в жанре песни мы с ним сотрудничали. Было около 50 песен написано.

Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Это действительно один из выдающихся литераторов нашего времени, с кем нам удалось и поработать, и пообщаться. И, безусловно, для нас это очень большая ценность. Я более чем уверен, что светлая память о Владимире Ивановиче навеки сохранится в наших сердцах.

Вклад Владимира Каризны в духовное и культурное наследие страны отмечен знаковыми наградами. В 2024 году он стал народным поэтом Беларуси благодаря своим литературным трудам. А его работа над текстом государственного гимна была отмечена орденом Франциска Скорины.