Старт дан! Первый городской субботник-2026 прошел в Бресте

Самый южный регион в Беларуси не только первым встретил весну, но и дал старт марафону городских субботников. В Бресте 7 марта коллективно и дружно проводили работы по благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители, коллективы предприятий, представители власти вышли на улицы, чтобы привести город в порядок после зимы. Это уже становится доброй традицией: благоустройство придомовых территорий, дворов, парков и пляжных зон включено в утвержденный план, и к нему подключаются все больше брестчан.

Субботнее утро в Бресте началось продуктивно: масштабные работы развернулись во всех районах города. Экологические акции объединили руководство города, депутатов, трудовые коллективы, молодежь и неравнодушных граждан. Не обошли вниманием и Тришинское кладбище. Здесь работали депутаты городского совета. Основная задача на сегодня – очистить территорию и подготовить ее к дальнейшему благоустройству.

Олег Нестерук, заместитель председателя Брестского городского совета депутатов:

В этом году запланирована реконструкция ограждений на Тришинском кладбище. Сегодня перед нами стоит задача очистить, чтобы когда будет идти демонтаж забора, чтобы был приглядный внешний вид, было все благоустроено. Генеральная уборка сегодня коснулась набережной Мухавца, въездной группы по улице Московской. Параллельно здесь ведут ремонт дорожного покрытия, красят отдельные элементы городской инфраструктуры и чистят после зимы зеленые зоны.