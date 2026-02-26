В Доме БСЖ прошла встреча с активом Минской области

В Минске продолжается серия встреч с активом Белорусского союза женщин из разных регионов страны. Дом БСЖ посетили активистки Минской областной организации – мероприятие объединило около полусотни участниц и стало эффективной площадкой для обмена опытом и генерации идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой обсуждения стал план мероприятий на Год белорусской женщины. Представительницы союза в регионах намерены не только поддержать республиканские инициативы, но и запустить собственные уникальные проекты. Подготовка требует особого подхода: важно, чтобы каждая белоруска почувствовала свою сопричастность к общему делу.

Ольга Городецкая, председатель Борисовской районной организаций Белорусского союза женщин: У нас запланировано действительно очень много акций, мы активные. Возле меня собралась такая команда активных женщин из разных профессий. Это женщины-лидеры, руководители организаций. И в первую очередь, конечно, наше мероприятие, наша деятельность направлена на популяризацию материнства, отцовства. Сегодняшняя встреча – это для меня очередной опыт. Опыт общения, который позволит мне какие-то новые идеи вынести отсюда для того, чтобы реализовать их на территории нашего региона. И в целом как бы участвовать, идти в ногу с женщинами в нашей стране.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Нам важно не только увидеть наших сторонниц и убежденных, но нам важно собрать даже, может быть, будущих членов Белорусского союза женщин больше. Те, кто привезет вот эту историю на свое предприятие или куда-то в свою какую-то административную единицу для того, чтобы рассказать о союзе, рассказать, что она увидела, что она услышала, какие ей были сделаны предложения, и почему у них, условно, на предприятии должна появиться первичная организация Белорусского союза женщин.

В рамках встречи для женщин провели мастер-класс по информационной безопасности. В эпоху мгновенного распространения донных и все более изощренных манипуляций крайне важно уметь критически осмысливать потребляемый контент. Кроме того, делегация посетила Белтелерадиокомпанию: активисткам устроили экскурсию по телевизионной «кухне» – они заглянули в закулисье и студии новостей, увидев своими глазами, как создается информационная картина дня.