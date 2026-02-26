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В ЕАЭС обновили правила обращения ветеринарных препаратов

26 февраля 2026 07:09
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Упростить работу производителей и снизить нагрузку на национальные регуляторы – в Евразийском экономическом союзе обновили правила обращения ветеринарных препаратов. Совет ЕЭК утвердил пакет изменений. Главное решение – продление переходного периода до 31 декабря 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕАЭС обновили правила обращения ветеринарных препаратов-2

До этой даты ветеринарные лекарства, зарегистрированные по национальным правилам стран ЕАЭС, смогут свободно обращаться на всей таможенной территории союза. При этом сохраняется возможность регистрировать препараты по национальному законодательству – но с правом их использования только в конкретном государстве.

Также до конца переходного периода на рынке смогут оставаться препараты, зарегистрированные еще до вступления в силу единых правил ЕАЭС, если производители подтвердили регистрацию, перерегистрацию или внесли изменения в досье уже по новым требованиям. Еще одно нововведение – взаимное признание документов о соответствии производственных площадок требованиям надлежащей производственной практики. Речь идет и о площадках, расположенных в третьих странах, если документы выданы уполномоченными органами стран Союза. В комиссии подчеркивают: изменения систематизируют рынок, снизят финансовые затраты производителей и уменьшат административную нагрузку на регуляторов.

# ЕАЭС

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