В ЕАЭС обновили правила обращения ветеринарных препаратов

Упростить работу производителей и снизить нагрузку на национальные регуляторы – в Евразийском экономическом союзе обновили правила обращения ветеринарных препаратов. Совет ЕЭК утвердил пакет изменений. Главное решение – продление переходного периода до 31 декабря 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этой даты ветеринарные лекарства, зарегистрированные по национальным правилам стран ЕАЭС, смогут свободно обращаться на всей таможенной территории союза. При этом сохраняется возможность регистрировать препараты по национальному законодательству – но с правом их использования только в конкретном государстве.

Также до конца переходного периода на рынке смогут оставаться препараты, зарегистрированные еще до вступления в силу единых правил ЕАЭС, если производители подтвердили регистрацию, перерегистрацию или внесли изменения в досье уже по новым требованиям. Еще одно нововведение – взаимное признание документов о соответствии производственных площадок требованиям надлежащей производственной практики. Речь идет и о площадках, расположенных в третьих странах, если документы выданы уполномоченными органами стран Союза. В комиссии подчеркивают: изменения систематизируют рынок, снизят финансовые затраты производителей и уменьшат административную нагрузку на регуляторов.