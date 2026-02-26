Тренд на здоровое питание! В Беларуси растёт производство рапсового масла

Тренд на здоровое питание. В Беларуси растет производство рапсового масла – по итогам 2025 года почти в полтора раза. Продукт обладает уникальными свойствами: уменьшает уровень вредного холестерина, укрепляет сосуды и повышает плотность костной ткани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня рапсовое масло – важнейший компонент пищевой промышленности: его используют в хлебопечении, производстве соусов и консервации. Еще пять лет назад продукт считался нишевым, а сейчас стал лидером потребительских предпочтений и признан культурой стратегического значения. За прошлый год на внутренний рынок поставлено более 41 тысячи тонн масла. Рост популярности связан с трендом на здоровый образ жизни: рапсовое масло богато омега-кислотами и витаминами, при этом доступнее и экологичнее импортных аналогов.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова: Есть так называемые омега-3 жирные кислоты и омега-6. Нужны для человека и те, и другие. Но очень важно соотношение. Оптимальным считается 1:1. Если мы посмотрим на соотношение омега-3 и омега-6 в различных маслах, то обнаружим, что в подсолнечном масле омега-3 практически отсутствует – соотношение составляет 1:200. В оливковом масле – соотношение 1:13. Самым настоящим спасением для белорусов является рапсовое масло. Соотношение омега-3 и омега-6 составляет 1:6.

Анастасия Скоробогатова, начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром»:

Предприятиями масложировой отрасли за 2025 год произведено более 73 тысяч тонн рапсового масла и на внутреннем рынке реализовано более чем 41 тысяча тонн. Это говорит о том, что все-таки повторная наша промоакция, которую мы проводим, позволяет нам достучаться до потребителя и рассказать о пользе рапсового масла.

В последние годы рапсовое масло активно продвигается в рамках социальной рекламы. Для дальнейшей популяризации продукта концерном «Белгоспищепром» запланирован целый ряд мероприятий.