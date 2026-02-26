МЧС Беларуси предупреждает о возможных подтоплениях в 60 районах страны

Снежная зима может привести к серьезным паводкам: МЧС предупреждает о возможных подтоплениях в 60 районах страны. В Витебской области в зоне риска – Городокский, Верхнедвинский, Миорский и Полоцкий районы. Жители отдельных населенных пунктов уже замечают воду в подвалах и на придомовых территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе созданы два сводных отряда МЧС, полностью укомплектованных оборудованием: они готовы выдвинуться в любой населенный пункт в течение шести часов. Специалисты определили зоны риска – жилые дома и участки дорог – исследовали реки и при необходимости проведут взрывные работы для очистки акватории ото льда. Уже наблюдается повышение уровня воды в Западной Двине.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

На районах сформированы группы, которые до прибытия тяжелых наших отрядов будут эту помощь гражданам оказывать. То есть проблем прохождения паводка в реагировании мы не видим. Но продолжим выезжать на места и осуществлять готовность всех соответствующих служб к ликвидации возможных последствий прохождения паводка круглосуточно.

Руководство области и специализированные службы делают все возможное, чтобы смягчить последствия половодья. В 2023 году в Витебской области были подтоплены более 100 частных подворий, десятки участков дорог и три моста, а более 50 жителей региона временно переселяли в безопасные районы.