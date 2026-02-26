Прямой эфир

Падение нефтегазовых доходов компенсируется ростом ненефтегазовых – Песков

26 февраля 2026 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Падение нефтегазовых доходов компенсируется ростом ненефтегазовых – Песков-0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил снижение нефтегазовых доходов бюджет, отметив, что это частично компенсируется увеличением ненефтегазовых доходов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отчитался перед Госдумой РФ о работе правительства в 2025 году, где речь шла о поддержке граждан и развитии экономики. Министр финансов Антон Силуанов добавил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и составит менее 20%, также рассматривается вопрос об ужесточении бюджетных правил.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
LAT: убитого в Мексике наркобарона Эль Менчо охраняли 400 боевиков
26 февраля 2026 11:54

LAT: убитого в Мексике наркобарона Эль Менчо охраняли 400 боевиков

FA: вывод ВСУ из Донбасса будет наименее худшим вариантом для Украины
26 февраля 2026 11:18

FA: вывод ВСУ из Донбасса будет наименее худшим вариантом для Украины

В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США
26 февраля 2026 11:18

В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США