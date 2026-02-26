Падение нефтегазовых доходов компенсируется ростом ненефтегазовых – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил снижение нефтегазовых доходов бюджет, отметив, что это частично компенсируется увеличением ненефтегазовых доходов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отчитался перед Госдумой РФ о работе правительства в 2025 году, где речь шла о поддержке граждан и развитии экономики. Министр финансов Антон Силуанов добавил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и составит менее 20%, также рассматривается вопрос об ужесточении бюджетных правил.

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