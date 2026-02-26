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LAT: убитого в Мексике наркобарона Эль Менчо охраняли 400 боевиков

26 февраля 2026 11:54
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LAT: убитого в Мексике наркобарона Эль Менчо охраняли 400 боевиков-0

Убитый в Мексике лидер картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо выстроил одну из самых современных систем безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Los Angeles Times.

Его охраняли около 400 боевиков, использовались дроны, мины, пулеметы Гатлинга и средства подавления сигналов.

Наркобарон также нанял хакеров для взлома ресурсов Минобороны, избегал мобильной связи и жил инкогнито. Однако в день ликвидации он находился вне основной базы, где накануне прошла вечеринка, поэтому охрана не смогла дать отпор. Спецназ уничтожил восемь боевиков, раненого Эль Менчо нашли в лесу.

Он умер в вертолете при транспортировке. После операции в стране начались массовые беспорядки и поджоги.

Фото: pixabay

# Международная политика

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