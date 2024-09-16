Что нужно, чтобы брак был крепким? Ответил протоиерей Владимир Шейдак

Память святых Петра и Февронии Муромских, к которым обращаются как к покровителям семьи, празднуется не только летом 8 июля, но и в сентябре. Обращаться к ним за помощью в создании и укреплении семей можно всегда, когда в этом есть потребность. Что еще важно делать, чтобы отношения самых близких людей были наполнены любовью? Об этом поговорили с протоиереем Владимиром Шейдаком.

Протоиерей Владимир Шейдак, настоятель храма святителя Николая Чудотворца г. Логойска:

В венчании мы и спрашиваем благодать Божью для брачующихся. Конечно, говоря о крепком браке, мы должны понимать, что этот брак основан не только на чувствах, общение людей должно быть проверено временем, люди должны лучше друг друга рассмотреть. Понимать, что любовь – это не только чувства, любовь – это действия, когда мы готовы трудиться над своими отношениями. Любовь – это выбор, решение и позиция. То есть мы один раз выбрали этого человека и на всю жизнь. И что бы в жизни ни происходило, какие бы там ни были трудности, неурядицы, но это наш выбор, решение и позиция. Это тоже такое понимание любви.