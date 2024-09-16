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Дьяченко: указ о помиловании демонстрирует стремление к установлению подлинного единства в Беларуси

16 сентября 2024 16:33
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В преддверии Дня народного единства Президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся. Среди помилованных – шесть женщин, ряд людей имеют хронические заболевания, являются инвалидами либо пенсионерами. Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни. Ходатайства осужденных дополнительно изучались комиссией, возглавляемой генеральным прокурором.

Дьяченко: указ о помиловании демонстрирует стремление к установлению подлинного единства в Беларуси-2

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Подписанный указ о помиловании является очень важным для нас, поскольку на деле демонстрирует стремление белорусского руководства, стремление белорусского общества к установлению подлинного единства в нашей стране. Потому что сегодня надо нам укреплять и чувство национальной солидарности, прощать тех, кто оступился и готов сегодня жить в соответствии с нашими белорусскими законами.

Дьяченко: указ о помиловании демонстрирует стремление к установлению подлинного единства в Беларуси-4

Александр Шатько, общественный деятель:
Глава государства сделал этот жест, показав всему миру, что мы не только умеем наказывать и можем наказывать, но умеем и прощать. Особенно тех людей, которые осознали, которые готовы вступить в строительство нашего государства, которые в сегодняшнее нелегкое время могут сказать другим, во что это может вылиться.

Это далеко не первое помилование лиц, осужденных за протесты в 2020 году. В начале месяца оно уже коснулось 30 граждан, большинство из которых – родители несовершеннолетних. Проявленный Президентом акт доброй воли позволил воссоединить семьи и дать тем, кто однажды оступился, шанс исправить ошибки. Однако практика показала: у беглых, которые скрываются за границей, это отнюдь не вызывает благодарности.

# Александр Лукашенко # Государственная политика # Александр Шатько # Олег Дьяченко

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