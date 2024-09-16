Дьяченко: указ о помиловании демонстрирует стремление к установлению подлинного единства в Беларуси

В преддверии Дня народного единства Президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся. Среди помилованных – шесть женщин, ряд людей имеют хронические заболевания, являются инвалидами либо пенсионерами. Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни. Ходатайства осужденных дополнительно изучались комиссией, возглавляемой генеральным прокурором.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Подписанный указ о помиловании является очень важным для нас, поскольку на деле демонстрирует стремление белорусского руководства, стремление белорусского общества к установлению подлинного единства в нашей стране. Потому что сегодня надо нам укреплять и чувство национальной солидарности, прощать тех, кто оступился и готов сегодня жить в соответствии с нашими белорусскими законами.