Дьяченко: указ о помиловании демонстрирует стремление к установлению подлинного единства в Беларуси
В преддверии Дня народного единства Президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся. Среди помилованных – шесть женщин, ряд людей имеют хронические заболевания, являются инвалидами либо пенсионерами. Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни. Ходатайства осужденных дополнительно изучались комиссией, возглавляемой генеральным прокурором.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Подписанный указ о помиловании является очень важным для нас, поскольку на деле демонстрирует стремление белорусского руководства, стремление белорусского общества к установлению подлинного единства в нашей стране. Потому что сегодня надо нам укреплять и чувство национальной солидарности, прощать тех, кто оступился и готов сегодня жить в соответствии с нашими белорусскими законами.
Александр Шатько, общественный деятель:
Глава государства сделал этот жест, показав всему миру, что мы не только умеем наказывать и можем наказывать, но умеем и прощать. Особенно тех людей, которые осознали, которые готовы вступить в строительство нашего государства, которые в сегодняшнее нелегкое время могут сказать другим, во что это может вылиться.
Это далеко не первое помилование лиц, осужденных за протесты в 2020 году. В начале месяца оно уже коснулось 30 граждан, большинство из которых – родители несовершеннолетних. Проявленный Президентом акт доброй воли позволил воссоединить семьи и дать тем, кто однажды оступился, шанс исправить ошибки. Однако практика показала: у беглых, которые скрываются за границей, это отнюдь не вызывает благодарности.