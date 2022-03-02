В минских школах уже работают руководители по военно-патриотическому воспитанию. Что изменилось?

Новости Беларуси. Практически все минские школы укомплектованы руководителями по военно-патриотическому воспитанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Половина из них – бывшие военнослужащие. В обязанности таких специалистов входит организация мероприятий, лагерей и слетов, сотрудничество с воинскими частями, проведение тематических экскурсий и акций. О том, как налажена работа по воспитанию подрастающего поколения в столичной 36-й гимназии, расскажет наш корреспондент Мария Царикевич. Воспитание патриотизма в 36-й гимназии играет особую роль в формировании мировоззрения у подрастающего поколения. Работа в этом направлении ведется постоянно. Используются самые разные форматы обучения.

Алексей Мацкевич, директор гимназии № 36:

Патриотическое воспитание всегда было важнейшей составляющей и остается стержнем воспитательной работы нашей гимназии. С прошлого года у нас в гимназии работает руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Дети понимают важность таких понятий, как патриотизм, Родина, любовь к Родине, необходимость встать на защиту Родины.

Мария Царикевич, корреспондент:

В военно-патриотическом воспитании предусмотрены уроки мужества, дни воинской славы, тематические экскурсии, встречи с ветеранами. Школьники также принимают участие в разработке мероприятий. Иван Владимирович работает в гимназии руководителем по военно-патриотическому воспитанию с 2021 года. После срочной военной службы получил педагогическое образование. Выбрал школу. За непродолжительное время молодой и активный преподаватель уже успел увлечь и объединить вокруг себя детей.

Иван Миронович, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 36:

У нас очень много проводится мероприятий, которые направлены на профориентацию, на будущее осознание себя в дальнейшем как человека, возможно, военного. Многих ребят волнуют вопросы: какова военная служба и что их ждет в армии. Я очень часто занимаю роль консультанта, который может обеспечить их информацией.

Артем Пивнев, ученик гимназии № 36:

На базе нашей гимназии проводится большое количество мероприятий, такие как конкурс чтецов на военную тематику, различные песенные конкурсы. Лично я участвовал в городском слете от МЧС. Там нам рассказали, показали, как устроено наше Министерство чрезвычайных ситуаций. Мы сами побыли в роли пожарного.

Елизавета Бородько, ученица гимназии № 36:

Мы всячески стараемся развивать досуг нашей гимназии. Предлагаем постоянно какие-то новые идеи для различных мероприятий в нашей гимназии. Я считаю, что это очень помогает развивать наш как творческий потенциал, так и какие-то лидерские качества. В гимназии существует многолетняя традиция: ребята активно участвуют в военно-патриотических играх «Зарница» и «Зарничка». На них выросло не одно поколение. Так, например, младшие школьники вот уже на протяжении четырех лет побеждают на городских этапах спортивно-патриотического конкурса.