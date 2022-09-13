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В детском хирургическом центре впервые имплантировали искусственный желудочек сердца 8-летнему ребёнку

13 сентября 2022 15:02
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Новости Беларуси. Это событие войдет в историю белорусской медицины. В детском хирургическом центре проведена уникальная и одна из самых успешных операций в Европе. Восьмилетнему ребенку имплантировали искусственный желудочек сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детском хирургическом центре впервые имплантировали искусственный желудочек сердца 8-летнему ребёнку-1

На операционном столе оказался мальчик, которому необходима была пересадка. Но из-за резкого ухудшения его состояния провести трансплантацию донорского органа было невозможно. У малыша сложный диагноз, и ситуация усугублялась. Врачи приняли непростое решение, но это был единственный шанс спасти ребенка.

В детском хирургическом центре впервые имплантировали искусственный желудочек сердца 8-летнему ребёнку-4

Несмотря на все сложности, постоперационный период проходит спокойно, говорят медики. Обновленное сердце Димы (так зовут маленького пациента) – еще одна победа белорусских медиков. Операционную бригаду, которую возглавил главный внештатный детский кардиохирург, наградят.

# Медицина # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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