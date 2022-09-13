В детском хирургическом центре впервые имплантировали искусственный желудочек сердца 8-летнему ребёнку

Новости Беларуси. Это событие войдет в историю белорусской медицины. В детском хирургическом центре проведена уникальная и одна из самых успешных операций в Европе. Восьмилетнему ребенку имплантировали искусственный желудочек сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На операционном столе оказался мальчик, которому необходима была пересадка. Но из-за резкого ухудшения его состояния провести трансплантацию донорского органа было невозможно. У малыша сложный диагноз, и ситуация усугублялась. Врачи приняли непростое решение, но это был единственный шанс спасти ребенка.