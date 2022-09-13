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«100 тысяч праглядаў за першыя суткі». Белорусский животновод взорвала TikTok стихами о фермерской романтике

13 сентября 2022 14:47
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Новости Беларуси. Тиктокер из деревни. Животновод Людмила Запрудская из Червенского района покоряет интернет-стихами и знакомит своих подписчиков с работой на современной ферме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«100 тысяч праглядаў за першыя суткі». Белорусский животновод взорвала TikTok стихами о фермерской романтике-1

Мне здаецца, разам з снегам дожджык змыў з дарог асфальт.
То выбоіна, то ямка, да хоць дзіркай назаві.
Ой, трымай мацней баранку ты, вадзіцель, у пуці!

«100 тысяч праглядаў за першыя суткі». Белорусский животновод взорвала TikTok стихами о фермерской романтике-3

Аккаунт в TikTok Людмила Запрудская создавала не для популярности – творческая натура искала выход. В старых тетрадях стихов было много, хотелось ими поделиться. Первое время слушателями, а после зрителями, была семья. Ролики набирали 20-30 просмотров, отметок «нравится» – и того меньше. Известность пришла неожиданно: первое видео с фермы буквально взорвало TikTok.

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # Дарья Седун

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