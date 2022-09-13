Беларусь – IT-страна. Чем может удивить Минск европейцев?

Про курс на IT-страну в Беларуси заговорили еще в начале нулевых. В 2005-м глава государства подписывает Декрет № 12 «О Парке высоких технологий». Беларусь начинает строить свою Силиконовую долину. Второе дыхание у белорусской IT-индустрии открылось в 2018-м после Декрета «О развитии цифровой экономики». Эксперты всех мастей в один голос назовут его прорывным.

Документ дал новые возможности для развития инноваций в Беларуси в самых передовых сферах: от искусственного интеллекта до виртуальной реальности. И вновь белорусская столица впереди планеты всей. Во многом благодаря грамотному управлению белорусского лидера.

Вячеслав Данилович, кандидат исторических наук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Наш Президент является примером патриотического служения своей стране. И для него эти слова, что интересы народа на первом месте, не просто слова, а реальные дела. Посмотрите, что сделано в Беларуси за эти годы после того, как он стал руководителем нашей страны. А ведь пришлось пройти через очень сложные моменты. Республика Беларусь состоялась как суверенное государство. Мы это прекрасно видим сегодня.

К слову, современный Минск развивается по новому генплану, реализация которого рассчитана на перспективу до 2030 года. Минск сегодня – столица независимой Беларуси, крупнейший промышленный и культурный центр. Основанный как крепость Полоцкого княжества Минск за свою почти тысячелетнюю историю успел побывать центром удельного княжества и воеводства, губернским городом и столицей 10-миллионного государства. На протяжении столетий Минск больше десятка раз сгорал дотла, но неизменно возрождался.

Вячеслав Данилович:

Современный Минск – это действительно европейский город, красивый, ухоженный, благоустроенный, в нем приятно жить, работать, отдыхать. Поэтому пригласил бы всех посетить при возможности нашу столицу, особенно наших зарубежных друзей, коллег. Приезжайте, вы совершенно по-новому посмотрите на Беларусь, потому что, к сожалению, очень много всякой негативной информации за рубежом распространяется, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вы воочию убедитесь, что сделано в Республике Беларусь, как мы живем, в каких условиях. И все это нам необходимо ценить, укреплять и дальше развивать.

Минские ворота, пять площадей, объединенных проспектом Независимости, 7-метровый бронзовый монумент Ленину, чудом уцелевший в годы войны Дом правительства, Октябрьская площадь со знаком нулевого километра, известная с XII века улица Немига, площадь Победы с монументом, Лошицкий усадебно-парковый комплекс и «Минск-Арена» – это все наша столица! Десятый по численности населения город в Европе. Дом для двух миллионов человек. Красивый, современный, уютный и деловой. С днем рождения, наш любимый город! С юбилеем, наш Минск!