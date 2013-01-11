В Беларуси зафиксирован исторический минимум безработицы

Новости Беларуси. В Беларуси достигнут исторический минимум безработицы — 0,5%. В январе прошлого года было 0,6%. Снижение показателя отмечено в Гомельской и Минской областях. В остальных регионах республики уровень остался прежним. К слову, в Минске он всего 0,2%.

По оперативным данным, в органах по труду, занятости и соцзащите на 1 января зарегистрировано около 25 тысяч безработных. Число обращений в службу занятости снизилось, а нуждающихся в трудоустройстве стало меньше.

В банке данных насчитывалось 62 тысячи вакансий, больше, чем год назад. При этом рынок труда по-прежнему ориентирован на рабочие профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в Беларуси обеспечено 100-процентное трудоустройство нерадивых родителей. Причем, во всех районах. За минувший год постоянную работу получили более 4,5 тысяч человек, обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на гособеспечении.

В основном местом работы стали организации ЖКХ, промышленные предприятия и АПК. Причем служба занятости стремится направлять эту категорию граждан на рабочие места с такой зарплатой, чтобы ее уровень позволял ежемесячно возмещать расходы по содержанию детей.