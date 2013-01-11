В связи с отменой рейсов «АэроСвит» в Киев направляют самолеты большей вместимости

Новости Беларуси. «Белавиа» отправляет из Минска в Киев самолеты большей вместимости в связи с отменой рейсов украинской компании «АэроСвит». В основном в Киев летают самолеты CRJ, рассчитанные на 50 пассажиров, но сегодня решено отправить Боинг на 125 мест, а завтра — Эмбраэр, салон которого рассчитан на 76 человек.

10 января «АэроСвит» прекратила полёты по маршруту Киев-Минск-Киев, а также отменила еще 15 рейсов. В частности, в Одессу, Стокгольм, Пекин, Варшаву и другие города.

У одного из крупнейших украинских авиаперевозчиков возникли серьезные финансовые трудности. На данный момент задолженность компании - более 500 миллионов долларов. По информации нашего национального авиаперевозчика, украинская компания на белорусское воздушное пространство не вернётся, даже если выплатит долги и возобновит рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.