Отыскать любимое место в столице: появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Новости Беларуси. В Минске появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов. Старт от городской ратуши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заселфиться с легендарным «Экипажем», послушать музыку на скамейке Огинского и выпить чашечку свежеприготовленного кофе в компании радушных минчан.

Ещё никто не смог уехать из Минска и не отыскать любимого места в белорусской столице. У каждого оно своё, у большинства – это самое сердце столицы. Именно здесь профессиональные гиды готовы помочь приезжим сориентироваться на русском, белорусском и английском языках.