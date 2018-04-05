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Отыскать любимое место в столице: появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

05 апреля 2018 18:42
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Новости Беларуси. В Минске появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов. Старт от городской ратуши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Отыскать любимое место в столице: появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов-1

Заселфиться с легендарным «Экипажем», послушать музыку на скамейке Огинского и выпить чашечку свежеприготовленного кофе в компании радушных минчан.

Отыскать любимое место в столице: появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов-4

Ещё никто не смог уехать из Минска и не отыскать любимого места в белорусской столице. У каждого оно своё, у большинства – это самое сердце столицы. Именно здесь профессиональные гиды готовы помочь приезжим сориентироваться на русском, белорусском и английском языках.

Отыскать любимое место в столице: появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов-7

Туристы:
Были на обзорной экскурсии: на «Острове слёз», посмотрели все достопримечательности и вот сегодня более детально рассматриваем те места, которые нам понравились.

# общество # Туризм

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