Когда в Минске заработают фонтаны?

Новости Беларуси. В Минске сезон фонтанов откроют в конце апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас самое время проверить на исправность каждую деталь рукотворных гейзеров.

К их официальному запуску необходимо наладить инженерное оборудование. В 2018 году из-за затянувшихся холодов к этим работам приступили позже обычного. Всего предстоит проверить 34 водомёта. Два из них «Столицу» и «Амфитеатр» украсят светодиодные купола. Во всей красе и многочисленным составом городские фонтаны предстанут 27 апреля.