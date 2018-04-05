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Когда в Минске заработают фонтаны?

05 апреля 2018 18:46
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Новости Беларуси. В Минске сезон фонтанов откроют в конце апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас самое время проверить на исправность каждую деталь рукотворных гейзеров. 

Когда в Минске заработают фонтаны?-1

Когда в Минске заработают фонтаны?-3

К их официальному запуску необходимо наладить инженерное оборудование. В 2018 году из-за затянувшихся холодов к этим работам приступили позже обычного. Всего предстоит проверить 34 водомёта. Два из них «Столицу» и «Амфитеатр» украсят светодиодные купола. Во всей красе и многочисленным составом городские фонтаны предстанут 27 апреля.

# общество # Фотофакт # Фонтаны Минска

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