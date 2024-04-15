Железный занавес ЕС становится настоящей преградой для свободной торговли на континенте. Более 2,5 тысячи фур скопилось в очередях на въезд в сопредельные с Беларусью страны Европейского союза. Самым загруженным направлением остается литовское, где въезда ожидают 1450 грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выполняя абсурдные приказы своих правительств, контрольные службы сопредельных европейских стран вынуждены брать удар на себя. Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска за выходные проследовало всего 35 % грузовиков от нормы. Польская сторона пропустила лишь половину машин, но реже всего дает добро на проезд литовская таможня, провоцируя настоящий коллапс на границе. В двух оставшихся действующих пунктах пропуска оформляют около 27 % фур от нормы.

Оправдывая свои действия выдуманными угрозами национальной безопасности, официальные власти не учитывают, что делает недружественные шаги не только в адрес Беларуси. В очередях на границе стоят перевозчики разных стран, и пограничная изоляция бьет в том числе по европейским перевозчикам. Очевидно, что такие действия это способ оставить ЕС без товаров, которые следуют туда в том числе из Китая. И в данном случае страны Прибалтики действуют свято по указке Вашингтона, создавая барьеры для свободного передвижения товаров через границу.