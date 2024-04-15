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Въезда в Евросоюз ожидают около 2,5 тыс. фур

15 апреля 2024 11:01
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Железный занавес ЕС становится настоящей преградой для свободной торговли на континенте. Более 2,5 тысячи фур скопилось в очередях на въезд в сопредельные с Беларусью страны Европейского союза. Самым загруженным направлением остается литовское, где въезда ожидают 1450 грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Въезда в Евросоюз ожидают около 2,5 тыс. фур-1

Выполняя абсурдные приказы своих правительств, контрольные службы сопредельных европейских стран вынуждены брать удар на себя. Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска за выходные проследовало всего 35 % грузовиков от нормы. Польская сторона пропустила лишь половину машин, но реже всего дает добро на проезд литовская таможня, провоцируя настоящий коллапс на границе. В двух оставшихся действующих пунктах пропуска оформляют около 27 % фур от нормы.

Оправдывая свои действия выдуманными угрозами национальной безопасности, официальные власти не учитывают, что делает недружественные шаги не только в адрес Беларуси. В очередях на границе стоят перевозчики разных стран, и пограничная изоляция бьет в том числе по европейским перевозчикам. Очевидно, что такие действия это способ оставить ЕС без товаров, которые следуют туда в том числе из Китая. И в данном случае страны Прибалтики действуют свято по указке Вашингтона, создавая барьеры для свободного передвижения товаров через границу.

# Очереди на границе Беларуси # общество

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