Профилактическая акция «С заботой о женском сердце» прошла в Большом театре

Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются лидирующей причиной смертности в Беларуси. Поэтому важно выявить патологию на раннем этапе. С такой целью в стране проводится профилактическая акция «С заботой о женском сердце». Ее инициатором выступил Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра в стенах Большого театра врачи РНПЦ кардиологии проводят консультации по вопросам профилактики, диагностики и возможностях лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Измерить индекс массы тела, артериальное давление, сделать кардиограмму и сдать анализы. Такие несложные процедуры послужат сохранению долголетия. Пройдя такое экспресс-обследования, люди, у которых выявлены факторы риска, смогут отправиться на лечение под наблюдением специалистов.

Ирина Киреева, начальник главного управления контроля медицинской деятельности, лицензирования и обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения Беларуси:

Очень важно проводить подобные профилактические акции. Люди должны знать об основных факторах риска. Мы будем проводить информирование, проведем мониторинг факторов риска у сотрудников театра, проконсультируем их. Пациентам будет проведено анкетирование.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Артисты Большого театра, нагрузка которых сегодня в полной мере такова, что они подчас даже не замечают ее. Если мы говорим о таких вещах, как сценическое волнение, подготовка к концерту или спектаклю, это одна сторона. А также еще огромные физические нагрузки. Для нас это грандиозное событие, что осуществляется такого рода забота и поступило такое предложение. Мы очень высоко ценим.