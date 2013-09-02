В День знаний министр, гендиректор ЗАО «Атлант», олимпийский чемпион и известная певица вспоминают свои школьные годы

Новости Беларуси. Первый раз в первый класс – это, конечно, яркое событие для новоиспеченного школьника. А как это было для тех белорусов, кого сегодня узнают на улицах?

VIP-персоны – знаменитые артисты, министры и спортсмены... Кто из них получал двойки, кто был отличником, кто устраивал пожары на уроках химии? Воспоминания и фото, которые ранее не были известны широкой публике.

Первые кирпичики в фундамент своей будущей карьеры Министр архитектуры и строительства заложил еще в школе. Первая в жизни линейка для Анатолия Ивановича была большим событием. Школьный портфель был потяжелее министерского.

Анатолий Ничкасов, Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Утюжили воротнички белые, пришивали. Действительно, складывали портфель большой, тяжелый в то время, с учебниками, азбукой, ручки были чернильными.

На линейке в столичной гимназии министр не просто почетный гость: провожает во второй класс сына Никиту.

Самому Анатолию Ивановичу в школе особенно давалась математика, иностранные языки, физика и химия. «Похимичить» на лабораторных их класс был не прочь.

Анатолий Ничкасов:

Происходили какие-то экстремальные ситуации, когда загорались пролитые химические вещества, и мы их всем классом тушили. Было и такое.

Ворох воспоминаний со школьной поры на черно-белых снимках. Вот он в лихой кепке со школьным товарищем, это в начальных классах, а вот с баяном в школе музыкальной...

У директора ведущего белорусского производителя холодильников о школе самые теплые воспоминания. Цену знаниям Виктор Степанович узнал с детства. Книги тогда были на вес золота. В родном Дрогичине подрабатывал на летних каникулах, чтобы купить учебники.

Виктор Шумило, генеральный директор ЗАО «Атлант»:

Мне почему-то всегда в августе уже хотелось идти в школу. Ну, во всяком случае, для меня 1 сентября всегда было праздником. После 4 классов я уже работал все лето практически, и зарабатывал себе на учебники.

Любовь к труду у успешного производственника с детства. Сейчас на его предприятии многие процессы автоматизированы, но умение своими руками мастерить табуретки со школьных лет все же пригодилось.

Виктор Шумило:

Картошку толочь делали, и молотки делали – все делали. Детали делали, ремонтировали мебель школьную. Учили столярному и слесарному делу.

Впрочем, пережить прелести современной школьной жизни Виктору Степановичу еще предстоит. Домашние задания помогал делать детям, на очереди внуки.

Виктор Шумило:

Родители школу кончают, кому повезет, трижды, кому не повезет, дважды.

Вадим Девятовский – знаменитый белорусский легкоатлет, серебряный призер Олимпиады в Пекине, а ныне депутат: спортивные интересы теперь лоббирует в Парламенте. В школе, как и в спорте, метатель молота всегда замахивался на высокий результат.

Вадим Девятовский, серебряный призер Олимпийских игр, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Классический, значит, ранец такой, я помню, лакированный и гладиолусы – вот это первоклассник 80-х годов.

Среди одинаково экипированных первоклашек Вадим на старте школьной жизни отличался готовностью быть в лидерах на всей дистанции.

Вадим Девятовский:

Привык добиваться всего своим трудом. Потому что молот сам не полетит, ты должен приложить усилия. Так и уроки, знания.

Гранит науки оказался не тяжелее молота. Вадим – опровержение стереотипа о спортсменах, которым за сборами не до учебы. В новополоцкой школе был хорошистом. Интеллектуальную форму набирал так же активно, как физическую.

Вадим Девятовский:

Я подстраивался с тренером под график уроков. Тренировка первая была в 6 утра, до школы, ну, а вторая тренировка была в 4-5. Мероприятия, дискотеки, ну, это все, может быть к сожалению, прошло мимо меня.

Пользуясь спортивным преимуществом девочек за косички не дергал, наоборот защищал от хулиганов. А вот усидеть от звонка до звонка было тяжеловато.

Вадим Девятовский:

Были замечания за поведение, не буду скрывать, помню, на беларускай мове писали «митусня».

Что тут скрывать, все мы списывали друг у друга. Один какую-то одну задачу. второй вторую решает.

После школы Вадим пошел не по проторенной дорожке спортсменов – поступил на юрфак, а не в физкультурный. А любовь к литературе сохранил со школы. Сам пишет стихи.

Вадим Девятовский:

Красоты земной предела нет,

Особенно осеннею порою.

Заиграет солнца яркий свет,

Застилает осень край родной.

Популярной белорусской певице, телеведущей и актрисе Ларисе Грибалевой пойти в школу не терпелось. Творческая натура еще в детстве требовала свободы.

Лариса Грибалева, певица:

Ну, я, как нормальный школьник, всегда любила идти в школу, но увидеться со своими друзьями, понятно, не учиться. А в первый класс я была очень рада идти, потому что я такая была, очень любила вырваться из дома. У меня мама очень строгая, она меня редко куда-то выпускала.

О музыкальной карьере в школе Лариса всерьез никогда не думала, хотя одними уроками пения не ограничивалась. Пела в хоре, участвовала в самодеятельности.

Способная девочка уроки не зубрила, все схватывала на лету. Но если к доске вызывали первой, везло не всегда.

Лариса Грибалева:

Поэтому если меня спрашивали первой в классе, то я получала «двойку». Если попозже, то я успевала выучить следующий абзац, и тогда я получала «пятерку».

По физике в выпускном классе Ларисе и вовсе годовую программу пришлось выучить за ночь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лариса Грибалева:

Я наполучала столько двоек в конце 11 класса, что мне приходилось сдавать дополнительный экзамен, чтобы не испортить себе аттестат. Сдала, получила «четверку».