Микки Маус стал очередной жертвой экономического кризиса в Греции

Новости Греции. Очередной жертвой экономического кризиса в Греции стал один из самых известных мышонков в мире – Микки Маус. Из-за финансовых проблем в стране прекратили выпуск комиксов о нем и других диснеевских героях, на которых выросли два поколения греков.

За время кризиса, который длится в Греции вот уже 6 лет, разорились тысячи предприятий. Более четверти жителей остались без работы. Некоторые и вовсе потеряли надежду её найти. У бирж труда в поисках вакансий люди порой даже ночуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.