Прямой эфир

Микки Маус стал очередной жертвой экономического кризиса в Греции

01 сентября 2013 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Очередной жертвой экономического кризиса в Греции стал один из самых известных мышонков в мире – Микки Маус. Из-за финансовых проблем в стране прекратили выпуск комиксов о нем и других диснеевских героях, на которых выросли два поколения греков.

За время кризиса, который длится в Греции вот уже 6 лет, разорились тысячи предприятий. Более четверти жителей остались без работы. Некоторые и вовсе потеряли надежду её найти. У бирж труда в поисках вакансий люди порой даже ночуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Кризис в Греции

Другие новости рубрики

Все новости
В России 1 сентября вспоминают жертв теракта в Беслане
01 сентября 2013 15:27

В России 1 сентября вспоминают жертв теракта в Беслане

Реально ли найти недорогое съемное жилье в Минске студенту-первокурснику?
01 сентября 2013 14:38

Реально ли найти недорогое съемное жилье в Минске студенту-первокурснику?

В имиджевые рекламы Минска вкладываются миллиарды рублей - стоит ли овчинка выделки?
31 августа 2013 16:40

В имиджевые рекламы Минска вкладываются миллиарды рублей - стоит ли овчинка выделки?