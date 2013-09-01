«Человек года Минщины» - Ирина Пичугина: Для хорошего педагога главным должно быть творчество, поиск самосовершенства, любовь к детям и к своей профессии

Новости Беларуси. День знаний - традиционно один из самых любимых праздников. В этом году в Минской области за парты сядут почти 140 тысяч учащихся. В школах проходят торжественные линейки, а отдохнувшие после летних каникул, дети спешат поделиться своими новостями с одноклассниками и любимыми учителями. С нетерпением ждет начала нового учебного года и учитель географии Жодинской гимназии №1, «Человек года Минщины» - Ирина Пичугина. Профессии Ирина Николаевна отдала более 20 лет. И в том, что гимназия находится в числе лидеров, огромная заслуга талантливого педагога, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.