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  • «Человек года Минщины» - Ирина Пичугина: Для хорошего педагога главным должно быть творчество, поиск самосовершенства, любовь к детям и к своей профессии

«Человек года Минщины» - Ирина Пичугина: Для хорошего педагога главным должно быть творчество, поиск самосовершенства, любовь к детям и к своей профессии

01 сентября 2013 16:02
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Новости Беларуси. День знаний - традиционно один из самых любимых праздников. В этом году в Минской области за парты сядут почти 140 тысяч учащихся. В школах проходят торжественные линейки, а отдохнувшие после летних каникул, дети спешат поделиться своими новостями с одноклассниками и любимыми учителями. С нетерпением ждет начала нового учебного года и учитель географии Жодинской гимназии №1, «Человек года Минщины» - Ирина Пичугина. Профессии Ирина Николаевна отдала более 20 лет.  И в  том, что гимназия находится в числе лидеров, огромная заслуга талантливого педагога, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси

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