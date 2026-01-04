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Новости по тегу #ЗАО «Атлант»

Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства
04 января 2026 16:58

Модернизация предприятий – «Атлант» запустит роботизированную линию производства

Работники ЗАО «Атлант» посетили Дворец Независимости
13 февраля 2025 17:20

Работники ЗАО «Атлант» посетили Дворец Независимости

Проект «Разам працуем, разам спяваем» прошёл на заводе «Атлант»
20 января 2025 14:20

Проект «Разам працуем, разам спяваем» прошёл на заводе «Атлант»

В День знаний министр, гендиректор ЗАО «Атлант», олимпийский чемпион и известная певица вспоминают свои школьные годы
02 сентября 2013 01:48

В День знаний министр, гендиректор ЗАО «Атлант», олимпийский чемпион и известная певица вспоминают свои школьные годы