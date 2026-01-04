Новости по тегу #ЗАО «Атлант»

В новом цеху вместо 120 человек, будут заняты всего 35 сотрудников в смену, что несомненно демонстрирует эффективность такого производства.
Дворец Независимости – официальная площадка, но, несмотря на высокий статус, он открыт для белорусов. Такое решение принял лично Президент.
На «Атланте» – крупнейшем заводе, выпускающий бытовую технику – 20 января запели прямо в цехах. Сотрудники уверены – залог их трудового успеха в единстве.
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