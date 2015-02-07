Герои белорусской мифологии поселились в подвале музея под Витебском

Новости Беларуси. Чистая правда о нечистой силе. Герои белорусской мифологии поселились под Витебском. Водно-болотные, наземные и подземные обитатели, на удивление, мирно соседствуют в одном помещении. Гости знакомятся с Зюзей, Ягуней, Цмоком, Лазником и многими другими «нечистиками», которых остерегались наши предки. Наш корреспондент Анастасия Бут узнавала секреты сказочных персонажей.

На пороге музейного подвала нас встречает родная сестра Бабы Яги. Ягуня — героиня сказок и преданий, но уже с белорусскими корнями.

В Зороново, что под Витебском, загадочным персонажам национального фольклора посвящена целая экспозиция, причем корни всех героев — белорусские. Вот Зюзя — наш прототип Деда Мороза. Лазник — домовой в бане. Шэшкі, Палявік, Падпечнік, Паветрык…

Людмила Никитина, директор музея:

Гэта наш цмок, які жыве ў заронаўскім возеры летам-восенню, а на зіму ён перасяляецца сюды. Чаго ж ён цмок? Таму што любіць цмокаць. Значыць цалавацца.

Увидеть того же цмока или домового можно едва ли. Но наши предки верили: образ таинственного духа на мгновение может отразиться в зеркале.

Людмила Никитина, директор музея:

Нячысцікі, якія ў нас тут жывуць, — яны вельмі прыемныя. Яны зусім не агідныя. Вось, напрыклад, вы бачыце тут. А калі вы гляніце ў люстэрка, то ўбачыце яшчэ прыгажэйшых нячысцікаў.

На Витебщине историю сосуществования мифологических существ и людей больше века назад подробно изучал местный этнограф и фольклорист Николай Никифоровский. Он утверждал, что в северном белорусском крае «нечистиков» немало. И даже создал для них своеобразный общий паспорт — свод простонародных сказаний о нечистой силе. Именно на основе его исследований и появилась сегодняшняя экспозиция.

Зоя Пека, краевед:

В нашем лесу живет Лесовичок, который охраняет данный лес. Охраняет от людей, которые иногда посещают и делают какие-то плохие дела. Поэтому он за всем наблюдает.

Плохих — наказывает, хорошим — помогает. Примерно тем же занят и его сосед — Полевик. Другое дело: таинственные водные обитатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоя Пека, краевед:

Мы все-таки считаем, что у нас живут в зороновском озере. И, конечно же, это тот же болотник, который очень любит, когда ему угождают. Любит, когда тина приплывает к берегу, нужно обязательно ее тихонечко оттолкнуть, чтобы по течению пошло назад. Этим самым ты как бы ублажаешь и успокаиваешь нашего болотника.

Анастасия Бут, СТВ:

А еще говорят, что в этом озере живет русалка. Она периодически подплывает к берегу и примерно таким гребнем начинает расчесывать волосы в ожидании очередной жертвы. Верить в это или нет — дело каждого. Но за последние 5 лет русалка забрала к себе с десяток мужчин. И, как правило, нетрезвых.