Минск примет чемпионат Беларуси по конькобежному спорту

Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту стартует в Минске 23 октября. Участники разыграют 16 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси – первый официальный старт сезона. Перед отечественным турниром наша национальная команда провела два масштабных учебно-тренировочных сбора на выезде. Первый прошел в Китае, а второй на немецком среднегорье, в Инзеле, где пройдет один из четырех этапов Кубка мира. Евгений Доморацкий и Виктор Руденко смогли также выступить и на баварском старте, там ребята отметились рекордами.

Нынешний международный сезон – олимпийский, конькобежцы борются за заветные пропуска. Чтобы отправится на главные игры, спортсмены должны быть в топ-10 рейтинга либо на этапах Кубка мира показать результаты, соответствующие проходным нормативам.

Четыре белоруса получили допуск в нейтральном статусе и после чемпионата страны отправятся в лицензионный вояж. В составе Евгений Доморацкий, Виктор Руденко, Марина Зуева и Екатерина Гагиева.