На Лошицкой и Слепянской водных системах планируют создать уникальные зоны отдыха

На протяжении Лошицкой водной системы предлагают создать серию парковых территорий, посвященных белорусской культуре. Слепянскую планируется преобразовать в зону парков достижений, которые будут отражать успехи страны в машиностроении, энергетике, спорте и литературе. Напомним, в прошлом году в Московском районе уже был реализован проект «Сад вершаў», который победил в конкурсе «Минская смена – 2024».

Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП «Минскпроект»:

У нас, в том числе, проект основан на реальном опыте, тот же «Сад вершаў», который уже реализован, – это первый этап. Он показал эту возможность привнести в территорию белорусскую культуру, какую-то идеи и насколько она востребована у местных жителей, у посетителей парка. Именно на основе этого мы уже попытались как-то распространить это по Лошицкой системе, чтобы это был какой-то уникальный туристический маршрут, на котором и образовательная функция присутствует, и отдыха, и тому подобное.