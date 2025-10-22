На Лошицкой и Слепянской водных системах планируют создать уникальные зоны отдыха
Уникальные локации для отдыха планируют создать на Лошицкой и Слепянской водных системах. Концепцию развития ландшафтных территорий представили победители конкурса «Минская смена – 2025». Реализацию проекта обсудили во время рабочей встречи в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На протяжении Лошицкой водной системы предлагают создать серию парковых территорий, посвященных белорусской культуре. Слепянскую планируется преобразовать в зону парков достижений, которые будут отражать успехи страны в машиностроении, энергетике, спорте и литературе. Напомним, в прошлом году в Московском районе уже был реализован проект «Сад вершаў», который победил в конкурсе «Минская смена – 2024».
Владислав Кашковский, техник-проектировщик УП «Минскпроект»:
У нас, в том числе, проект основан на реальном опыте, тот же «Сад вершаў», который уже реализован, – это первый этап. Он показал эту возможность привнести в территорию белорусскую культуру, какую-то идеи и насколько она востребована у местных жителей, у посетителей парка. Именно на основе этого мы уже попытались как-то распространить это по Лошицкой системе, чтобы это был какой-то уникальный туристический маршрут, на котором и образовательная функция присутствует, и отдыха, и тому подобное.
Особое внимание в проекте уделено детальной проработке Парка писателей. Он расположится вблизи Национальной библиотеки. А при создании Парка железной дороги решили подключить к сотрудничеству БЖД. Также, по задумке авторов, на двух водных системах появятся уникальные маршруты для обучения, отдыха и туризма.