Количество случаев гибели на воде снизилось на 35% в сравнении с 2024-м – ОСВОД

Представители ОСВОД подвели итоги купального сезона 2025 года. Речь идет о периоде с 1 мая по 30 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За 9 месяцев этого года количество случаев с гибелью на воде в сравнении с 2024-м снизилось на 35 %. Зачастую трагедии случаются с теми, кто находится в состоянии опьянения, не соблюдает правила безопасности и купается в необорудованных местах или в холодной воде. За этот купальный сезон только в столице работники ОСВОД спасли восемь человек.

Екатерина Михалева, пресс-секретарь ОСВОД:

Дети спасены при купании, спасены на Комсомольском озере два ребенка и также девочка, но это уже после окончания купального сезона, на водохранилище Дрозды.

В этом году на пляжах города было установлено 12 спасательных вышек. В следующем году их количество будет увеличено. Что позволит спасателям вести наблюдение непосредственно с берега и еще оперативнее реагировать на происшествия.