«Из рук такого человека приятно покупать хлеб»: домашнюю выпечку пекарь из Браслава развозит на хлебомобиле

На запах этого пшеничного хлеба, как на мед, слетаются многие туристы. Владимир Свириденко не побоялся сменить профессию и стать пекарем. Пару лет назад столяр сломал ногу. Жена – на работе, а трое детей то и дело просили булочек. Пришлось самостоятельно освоить мастерство выпечки.

Секрет успеха узнаем в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Владимир Свириденко, пекарь:

Первый такой брак съедала собака. Первого брака было много, мы думали, его разнесет – он ел и ел его. Как считается, пекарь в процессе печения должен испортить мешок муки – такой мешок на 50 килограммов. Я обошелся меньшей кровью.

На фирменную закваску и рецептуру ушло 3 года. Учился через интернет у продвинутых пекарей, и так затянуло, что решил рискнуть и накормить браславчан хрустящими круассанами.

Браславчане:

– Он очень долго сохраняет свежесть. Особенно цельнозерновой. Караулим постоянно Володю .

– Домашний вкусный хлеб с кофе, с чаем! Не надо ни батона, ни булки, ни печенья!

Владимир Свириденко:

Есть клиентка – она берет батон с изюмом, но сыну не нравится именно изюм. Он активно его вылупливает, быстро съедает и горочка изюма остается. То есть можно изучить, сколько изюма в батоне.

У нас есть француз. Он приходит уже почти год ко мне за хлебом – именно за белым. Говорил, что он дома такой же кушал.

Любят браславский хлеб и соседи-латыши: за раз набирают по 15 буханок! В день к Владимиру приходит около 80 человек. На своем хлебомобиле он выезжает 6 раз в неделю. В хорошую погоду сдобу сметают за 40 минут, в дождь можно простоять и два часа.

Кроме того, свой хлебомобиль Владимир смастерил самостоятельно.

Владимир Свириденко:

Да, это мой первый опыт металлообработки, поэтому может быть где-то криво, косо, но она едет! Максимально удалось загрузить 100 кг хлеба.

Сегодня мы привезли где-то 130 единиц. Это немного, обычно несколько больше выходит. И все они продаются.

Валентина Дурилова, тёща пекаря:

В городе не дождутся – тогда едут к дому. Он печет, а бабушка, уже проснувшись, отпускает хлеб.

И хоть налога на хлеб нет, стоимость продуктов немалая, да и выпечка занимает почти все время. По ночам на кухне пекаря всегда светло. К слову, все здесь он сделал своими руками!

Валентина Дурилова, теща пекаря:

Встает в час ночи и до 10-11 он занят только выпечкой, а все руками, все с жарой.

Владимир Свириденко:

Первые 6-7 минут хлеб печется в среде, насыщенной паром. Если будет сухой воздух, корка быстро потеряет влагу и начнет ее рвать – и объем уменьшится изделия, и внешний вид тоже потеряется.