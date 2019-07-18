«Из рук такого человека приятно покупать хлеб»: домашнюю выпечку пекарь из Браслава развозит на хлебомобиле
На запах этого пшеничного хлеба, как на мед, слетаются многие туристы. Владимир Свириденко не побоялся сменить профессию и стать пекарем. Пару лет назад столяр сломал ногу. Жена – на работе, а трое детей то и дело просили булочек. Пришлось самостоятельно освоить мастерство выпечки.
Секрет успеха узнаем в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Владимир Свириденко, пекарь:
Первый такой брак съедала собака. Первого брака было много, мы думали, его разнесет – он ел и ел его. Как считается, пекарь в процессе печения должен испортить мешок муки – такой мешок на 50 килограммов. Я обошелся меньшей кровью.
На фирменную закваску и рецептуру ушло 3 года. Учился через интернет у продвинутых пекарей, и так затянуло, что решил рискнуть и накормить браславчан хрустящими круассанами.
Браславчане:
– Он очень долго сохраняет свежесть. Особенно цельнозерновой. Караулим постоянно Володю .
– Домашний вкусный хлеб с кофе, с чаем! Не надо ни батона, ни булки, ни печенья!
Владимир Свириденко:
Есть клиентка – она берет батон с изюмом, но сыну не нравится именно изюм. Он активно его вылупливает, быстро съедает и горочка изюма остается. То есть можно изучить, сколько изюма в батоне.
У нас есть француз. Он приходит уже почти год ко мне за хлебом – именно за белым. Говорил, что он дома такой же кушал.
Любят браславский хлеб и соседи-латыши: за раз набирают по 15 буханок! В день к Владимиру приходит около 80 человек. На своем хлебомобиле он выезжает 6 раз в неделю. В хорошую погоду сдобу сметают за 40 минут, в дождь можно простоять и два часа.
Кроме того, свой хлебомобиль Владимир смастерил самостоятельно.
Владимир Свириденко:
Да, это мой первый опыт металлообработки, поэтому может быть где-то криво, косо, но она едет! Максимально удалось загрузить 100 кг хлеба.
Сегодня мы привезли где-то 130 единиц. Это немного, обычно несколько больше выходит. И все они продаются.
Валентина Дурилова, тёща пекаря:
В городе не дождутся – тогда едут к дому. Он печет, а бабушка, уже проснувшись, отпускает хлеб.
И хоть налога на хлеб нет, стоимость продуктов немалая, да и выпечка занимает почти все время. По ночам на кухне пекаря всегда светло. К слову, все здесь он сделал своими руками!
Валентина Дурилова, теща пекаря:
Встает в час ночи и до 10-11 он занят только выпечкой, а все руками, все с жарой.
Владимир Свириденко:
Первые 6-7 минут хлеб печется в среде, насыщенной паром. Если будет сухой воздух, корка быстро потеряет влагу и начнет ее рвать – и объем уменьшится изделия, и внешний вид тоже потеряется.
Но все трудности улетучиваются за любимым делом. К утру в Браславе пахнет сгущенкой и корицей. За год хлебопек стал своим не только в родном городе – уже звонят из регионов. Это вдохновляет на новые рецепты.
Браславчане:
– Он нам еще роднее, чем родственник.
– Это бывший мой ученик, очень способный.
– Из рук такого человека приятно покупать хлеб.
– Уважаю, таких людей мало сейчас.
– Говорю: «Открывай магазин! Я пойду к тебе хлеб продавать!».